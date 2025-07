Wstępny raport katastrofy dreamlinera Air India wzbudził nowe spekulacje co do przyczyn tragedii.

W połowie lipca został opublikowany wstępny raport o przyczynach katastrofy samolotu Boeing 787 Dreamliner przewoźnika Air India. Dokument ujawnił, że w trakcie lotu oba silniki maszyny zostały pozbawione dostępu do paliwa.

Na nagraniach z kokpitu słuchać, jak jeden z pilotów pytał drugiego, dlaczego odciął dopływ paliwa , na co pada odpowiedź, że nic takiego nie zrobił. Nagranie nie wyjaśnia natomiast, który z pilotów zadał pytanie. Wiadomo natomiast, że w momencie startu drugi pilot leciał samolotem, a kapitan monitorował.

"Od czasu wstępnego raportu pojawiło się kilka teorii, a pełny raport spodziewany jest za około rok" - wskazuje BBC. "Sednem kontrowersji jest krótkie nagranie z kokpitu zamieszczone we wstępnym raporcie - pełny zapis, oczekiwany w raporcie końcowym, powinien rzucić jaśniejsze światło na to, co naprawdę się wydarzyło" - dodano.