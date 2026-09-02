Nagrali przejazd Putina, film obiega sieć. Karabin na dachu przykuwa uwagę

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Pick-up z karabinem maszynowym na dachu w kolumnie Władimira Putina, wojsko na ulicach i ogromne korki - takie obrazki z Władywostoku obiegają sieć. Rosyjski dyktator pojawił się tam, by wziąć udział w ekonomicznym forum. To kolejny sygnał, że na Kremlu obawiają się o bezpieczeństwo Putina i starają się minimalizować jakiekolwiek zagrożenie.

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Przywódca Rosji Władimir Putin, obok screen samochodu z kolumny z karabinem na dachu
Przywódca Rosji Władimir PutinNexta / X/ Russian President official apa / Zuma PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Władimir Putin przyjechał do Władywostoku na Wschodnie Forum Ekonomiczne.
  • Podczas przejazdu Putina przez miasto zablokowano ulice, co spowodowało duże korki, a na trasie widoczne były wojskowe pojazdy, zastosowano rozbudowane środki bezpieczeństwa.
  • Putin podpisał dekret o rozszerzeniu personelu Federalnej Służby Ochrony, a w ostatnim czasie Rosja zaostrza środki bezpieczeństwa wokół przywódcy państwa.
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Władimir Putin pojawił się we Władywostoku, aby wziąć udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym.

Na wydarzeniu zbierają się przedstawiciele rosyjskiego biznesu, władz, a także oficjele z zagranicznych delegacji. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem "Daleki Wschód - Rozwój dla dobra ludzi". Wydarzenie potrwać ma do 4 września.

Sieć obiegły nagrania z przyjazdu Władimira Putina do miasta, stolicy Kraju Nadmorskiego. Jak widać na ujęciach, kolumna rosyjskiego dyktatora eskortowana była przez pick-upa, na którego dachu zainstalowano karabin maszynowy do zwalczania ewentualnych celów w powietrzu.

Niezależny portal informacyjny Nexta, udostępniając nagrania, donosi także, że na czas przejazdu Władimira Putina zablokowano ulice, co doprowadziło do ogromnych korków.

Z kolei były ukraiński wiceminister spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko powołał się także na doniesienia o personelu i pojazdach wojskowych rozmieszczonych wzdłuż trasy przejazdu Putina.

Jakie plany ma Putin na wizytę we Władywostoku? Prócz wydarzeń w ramach forum ma odbyć także spotkania dotyczące rozwoju regionu czy rozmowy z gośćmi z zagranicy. We Władywostoku - jak donosi propagandowa rosyjska agencja TASS - pojawić mają się m.in. prezydent Indonezji, premier Mongolii, wicepremier Chin czy przedstawiciele Mjanmy.

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W ostatnich dniach Putin podpisał dekret o rozszerzeniu personelu centralnego biura Federalnej Służby Ochrony. Od wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji w Ukrainie to już czwarta taka decyzja.

Federalna Służba Ochrony odpowiada za bezpieczeństwo przywódcy kraju, a także innych najważniejszych w państwie oficjeli, przewodniczących sądów czy prokuratora generalnego. W FSO wydzielona jest także specjalna jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo właśnie Władimira Putina.

Rosja zaostrza zasady bezpieczeństwa z obawy przed ryzykiem potencjalnego zamachu na Putina. "Financial Times" donosił, że Putin coraz więcej czasu spędzał w podziemnych bunkrach, a procedury formacji i osób działających w bezpośrednim kontakcie z prezydentem Rosji istotnie zaostrzono.

Źródła: Nexta, TASS

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