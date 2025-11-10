Nicolas Sarkozy trafił do więzienia 21 października, po tym jak sąd uznał go winnym pozyskania środków na kampanię wyborczą w 2007 roku od ówczesnego libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego.

Były prezydent Francji wychodzi na wolność. Jest zgoda sądu

Obrady nad wnioskiem o zwolnienie Sarkozy'ego z więzienia rozpoczęły się w poniedziałek rano. Były francuski prezydent dołączył do rozprawy poprzez łączenie wideo i wygłosił 15-minutowe przemówienie, w którym przekonywał, że nie dopuścił się czynu, za który został skazany.

Sąd przychylił się do wniosku obrońcy Sarkozy'ego, który domagał się zwolnienia go z więzienia. 70-letni francuski polityk przynajmniej do stycznia 2026 roku pozostanie na wolności pod ścisłym nadzorem policyjnym.

Może on przybrać formę aresztu domowego i noszenia bransoletki elektronicznej oraz braku kontaktu z innymi oskarżonymi o przestępstwa finansowe.

Nicolas Sarkozy na wolności. "Walczę o zwycięstwo prawdy"

Sędzia, rozpatrująca sprawę byłego prezydenta Francji, stwierdziła, że nie stwarza on zagrożenia, przebywając na wolności i nie stwarza ryzyka ucieczki.

Sarkozy od początku procesu konsekwentnie zaprzeczał zarzutom popełnienia przestępstwa i twierdził, że jest ofiarą politycznej zemsty swoich oponentów.

Podczas poniedziałkowej rozprawy zapewniał, że na wolności będzie przestrzegał wszelkich zobowiązań, nałożonych przez sąd.

- Jestem Francuzem. Kocham swój kraj. Walczę o zwycięstwo prawdy. Wypełnię wszystkie nałożone na mnie obowiązki, tak jak zawsze - mówił Nicolas Sarkozy.

Jak przyznał w swoim kilkunastominutowym wystąpieniu, pobyt w paryskim więzieniu La Sante był dla niego "wyczerpujący".

- To trudne. Naprawdę trudne, jak musi być dla każdego więźnia. Powiedziałbym nawet, że to wyczerpujące - stwierdził polityk.

Jak przekazały w poniedziałek popołudniu francuskie media, Sarkozy około godz. 15 wyjechał z więzienia pod eskortą policji. Niecałą godzinę później dotarł do swojego domu w zachodniej części Paryża.

Nicolas Sarkozy był prezydentem Francji w latach 2007-2012. Jest jednocześnie jedynym francuskim przywódcą, który kiedykolwiek został skazany prawomocnym wyrokiem i trafił do więzienia.

Wniosek o zwolnienie go z aresztu, złożony przez jego obrońców niemal natychmiast po ogłoszeniu pierwotnego wyroku, był niezależny od apelacji, która będzie rozpatrywana osobno nie wcześniej niż na początku przyszłego roku.

Źródło: Reuters

