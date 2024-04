Zastępca Siergieja Szojgu, rosyjski wiceminister obrony Timur Iwanow, został aresztowany za zdradę stanu, a nie w związku z przyjęciem łapówki - wynika z doniesień rosyjskiego portalu Ważnyje Istorii. - Za korupcję nikt by go nie zatrzymał. Oni tam na Kremlu o wszystkim wiedzieli - mówił rozmówca portalu. Do informacji przekazywanych przez media odniósł się adwokat Iwanowa oraz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.