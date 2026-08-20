W skrócie Książę Harry i księżna Meghan mają wrócić ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii w najbliższym czasie.

Para planuje zamieszkać w prywatnej rezydencji pod Londynem, a ich dzieci zostały zapisane do szkoły w Wielkiej Brytanii.

Harry i Meghan nie zamierzają obecnie powracać do pełnienia oficjalnych obowiązków w ramach rodziny królewskiej.

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Książę i księżna Sussex mają wrócić do Wielkiej Brytanii jeszcze w tym miesiącu i zamieszkać w prywatnej, lecz nie należącej do rodziny królewskiej rezydencji na przedmieściach Londynu - informują brytyjskie media.

Ich dzieci książę Archi i księżniczka Lilibet miały już natomiast zostać zapisane do szkoły w Wielkiej Brytanii.

Para książęca nie planuje jednak na chwilę obecną ponowie zacząć pełnić oficjalnych obowiązków w ramach rodziny królewskiej. Król Karol III miał o decyzji Harry'ego i Meghan dowiedzieć się w niedzielę.

Książę i księżna Sussex z dziećmi odwiedzili króla Karola w lipcu w jego rezydencji w Highgrove. Wtedy jednak temat przeprowadzki nie miał być dyskutowany. Karol podczas lipcowej wizyty spotkał się ze swoimi wnukami 7-letnim Archim i 5-letnią Lilibet po raz pierwszy od czterech lat.

Wielka Brytania. Książę Harry i księżna Meghan wracają z USA

W 2020 roku relacje między księciem Harrym i jego żoną księżną Meghan a resztą rodziny królewskiej uległy znaczącemu pogorszeniu. Wtedy też książę i księżna Sussex zdecydowali się zrezygnować z pełnienia oficjalnych funkcji, a następnie wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, gdzie urodziła się ich córka - księżniczka Lilibet.

Para bardzo rzadko pojawiała się wspólnie w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz, przed lipcową wizytą, pojawili się w Londynie w 2022 roku na pogrzebie królowej Elżbiety II. Harry wielokrotnie podkreślał, że nie chce przyjeżdżać z całą rodziną do kraju z powodu obaw o bezpieczeństwo. Policja wielokrotnie odmawiała bowiem udzielenia ochrony parze.

W styczniu 2023 roku książę Harry wydał książkę autobiograficzną pt. "Ten drugi". Na jej łamach opisał wiele kontrowersyjnych kulis z życia rodziny królewskiej. Twierdził m.in., że wraz ze swoim bratem księciem Williamem błagali ojca, by nie żenił się z Kamilą czy, że w 2019 roku pobił się z bratem podczas rozmowy dotyczącej Meghan.

Książę Harry jest piąty na liście sukcesji. W kolejce do tronu wyprzedzają go jego starszy brat William oraz jego dzieci: książę Jerzy, księżniczka Charlotta oraz książę Ludwik.



