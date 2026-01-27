W skrócie Alice Weidel, liderka AfD, skrytykowała słowa Donalda Trumpa dotyczące zaangażowania Niemców w Afganistanie.

AfD utrzymuje stały kontakt z administracją Donalda Trumpa, mimo zmiany tonu względem USA.

Donald Trump wycofał się ze swoich wcześniejszych wypowiedzi po międzynarodowym oburzeniu.

Alice Weidel do słów Donalda Trumpa odniosła się podczas rozmowy z niemieckim dziennikiem "Bild". Na samym wstępie liderka AfD podkreśliła, że "nie podziela" oceny amerykańskiego prezydenta.

- W operacji zginęło 59 niemieckich żołnierzy. Wielu zostało rannych i nadal odczuwa konsekwencje swojego zaangażowania - powiedziała Weidel.

Niemcy. Liderka AfD Alice Weidel jawnie skrytykowała wypowiedź Donalda Trumpa

"Bild" zauważył ponadto, że AfD - podobnie jak Donald Trump - krytycznie odnosiło się do misji w Afganistanie. Mimo to Alice Weidel stanowczo nie zgadza się z zarzutami, które padły z ust Donalda Trumpa.

- Jasne jest, że nasi żołnierze zasługują na szacunek i uznanie za swoją służbę - podkreśliła liderka partii.

Dodajmy, że dziennik zwrócił także uwagę, że słowa Weidel stanowią pewną zmianę stosunku AfD do rządów Donalda Trumpa. Wcześniej bowiem kierownictwo partii powstrzymywało się od krytykowania prezydenta Stanów Zjednoczonych.

"Dla wielu członków partii prezydent USA jest politycznym wzorem do naśladowania" - pisze "Bild".

AfD utrzymuje stałe relacje z administracją prezydenta USA

Gazeta przypomina również, że wysoko postawieni politycy AfD utrzymują stałe kontakty z administracją Donalda Trumpa. Między innymi w grudniu rzecznik do spraw polityki zagranicznej Markus Frohnmaier udał się do USA, gdzie spotkał się przedstawicielami prezydenta w Waszyngtonie.

Niemcy czekają teraz na reakcję Białego Domu na wypowiedź Weidel. W przeszłości - gdy szefowa AfD otwarcie skrytykowała interwencję wojskową Trumpa w Wenezueli - republikanie "nie przyjęli tego dobrze".

George Weinberg z organizacji Republicans Overseas określił wówczas krytykę Alice Weidel jako "głupią". Ponadto stwierdził, że kierownictwo AfD "narobiło tym wiele szkód".

NATO. Słowa Donalda Trumpa wywołały międzynarodowe oburzenie

Przypomnijmy, że Donald Trump wywołał oburzenie wśród państw NATO po swoich wypowiedziach na temat interwencji w Afganistanie. Podczas rozmowy dla stacji Fox News zbagatelizował on zaangażowanie sojuszników w trakcie konfliktu.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nich nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - mówił.

Słowa Trumpa spotkały się ze sprzeciwem m.in. premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. - Wypowiedzi prezydenta Trumpa są obraźliwe i naprawdę przerażające. Nie dziwi mnie, że tak bardzo zraniły bliskich osób zmarłych i rannych - ocenił.

Głos zabrał również premier Polski Donald Tusk, który zwrócił uwagę, że 22 grudnia 2011 roku uczestniczył w "pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy" w afgańskim Ghazni.

"Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - pisał w mediach społecznościowych.

Donald Trump ostatecznie wycofał się ze swoich wypowiedzi

Ze względu na międzynarodowe oburzenie prezydent USA ostatecznie wycofał się ze swoich wypowiedzi.

"Wspaniali i bardzo odważni żołnierze z Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie zginęło 457 z nich, wielu zostało ciężko rannych, a oni zaliczali się do najwspanialszych wojowników" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Amerykański polityk dodał następnie, że więź między brytyjskimi i amerykańskimi wojskowymi jest "zbyt silna, aby kiedykolwiek ją zerwać".

"Wojsko Wielkiej Brytanii, z ogromnym sercem i duszą, nie ma sobie równych (z wyjątkiem USA!). Kochamy was wszystkich i zawsze będziemy!" - deklarował Trump.

Źródło: "Bild"

