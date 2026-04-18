W skrócie OFAC ogłosił zwolnienie z sankcji dla transakcji związanych z rosyjską ropą załadowaną przed 17 kwietnia, obowiązujące do 16 maja.

Decyzja o nowym zwolnieniu z sankcji została podjęta mimo wcześniejszych zapowiedzi o ich nieprzedłużaniu i bez podania uzasadnienia.

Demokraci w Senacie szacują, że dzięki wyłączeniom z sankcji Rosja zarabia ponad 150 mln dolarów dziennie na handlu ropą.

Opublikowany na stronach Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) dokument mówi o zwolnieniu z sankcji transakcji związanych z zakupem rosyjskiej ropy załadowanej na statki przed 17 kwietnia. Zwolnienie obowiązuje do 16 maja.

Jest to już drugie podobne zwolnienie z sankcji od rozpoczęcia wojny z Iranem. Poprzednia licencja wygasła 11 kwietnia.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego zwolnienia - nie dotyczy ono sprzedaży ropy naftowej podmiotom w Iranie,Korei Północnej, Kubie i okupowanych regionach Ukrainy.

Jednak jeszcze podczas trwania poprzedniej licencji Stany Zjednoczone pozwoliły, mimo blokady gospodarczej Kuby, dostarczyć rosyjski surowiec na wyspę, tłumacząc to względami humanitarnymi.

USA zdecydowały ws. rosyjskiej ropy. Sankcji nie będzie, licencja przedłużona

Decyzja zapadła niespodziewanie i jest niespójna z wcześniejszymi zapowiedziami. Zaledwie w środę sekretarz skarbu USA Scott Bessent podczas briefingu prasowego w Białym Domu zapowiadał, że licencje pozwalające na sprzedaż zarówno rosyjskiej, jak i irańskiej ropy nie zostaną przedłużone. Analogiczne wyłącznie z sankcji na irańską ropę wciąż obowiązuje do 19 kwietnia.

Jak dotąd nie podano żadnego uzasadnienia decyzji. Wydanie pierwotnej licencji Bessent tłumaczył chęcią obniżenia cen ropy naftowej w obliczu blokady cieśniny Ormuz. Sekretarz stanu USA twierdził wówczas, że Rosja nie skorzysta na tym w znaczący sposób m.in. ze względu na tymczasowy charakter zwolnienia.

Rosja zarobiła na wojnie w Iranie? Amerykanie podali liczby

Według szacunków Demokratów w Senacie dzięki wojnie USA z Iranem oraz wyłączeniu z sankcji Rosja zarabiała na handlu ropą dodatkowe 150 mln dolarów dziennie, a łącznie dotąd ponad 4 mld dolarów.

W momencie wydania pierwszej licencji w marcu na statki załadowane było ponad 140 mln baryłek rosyjskiej ropy. Obecna ilość nie jest znana.

Ruch ten zdawał się nie mieć znaczącego przełożenia na globalne ceny surowca. Do wydania nowej licencji dochodzi po tym, jak w piątek ceny ropy gwałtownie spadły, o około 10 proc. po ogłoszeniu przez Iran ponownego otwarcia cieśniny Ormuz oraz wypowiedziach Trumpa o bliskim porozumieniu z Iranem.

Cena baryłki ropy Brent spadła w piątek o 9 proc. do poziomu około 90 dolarów.

