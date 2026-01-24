W skrócie Alaksandr Łukaszenka wydał "niespodziewany" rozkaz przeprowadzenia "niezwłocznej" inspekcji gotowości bojowej białoruskiego wojska.

Kontrola odbywa się "bez zapowiedzi", z osobistym udziałem Łukaszenki, który nadzoruje jej przebieg.

W ramach inspekcji Łukaszenka "z pominięciem" Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego stawia jednostki wojskowe w stan gotowości bojowej.

"Niespodziewana kontrola gotowości" sił zbrojnych Białorusi została zorganizowana na polecenie Alaksandra Łukaszenki - podaje rządowa agencja BelTA.

Celem inspekcji jest - jak czytamy - "uzyskanie obiektywnego obrazu i rzeczywistego stanu wojsk oraz ocena sprawności żołnierzy". Z tego powodu kontrola "ma charakter niezwłoczny" i odbywa się "bez zapowiedzi", a Łukaszenka "osobiście wprowadza jednostki wojskowe w stan gotowości bojowej, pomijając Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny".

Białoruś: Nagły rozkaz Łukaszenki. Zarządził inspekcję wojska

BelTA podaje, że białoruski dyktator podpisał "tajny rozkaz", a sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Alaksander Wolfowicz otrzymał zapieczętowaną przesyłkę zawierającą dokument i udał się do jednostki wojskowej wskazanej przez Łukaszenkę. Mowa o 19. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygadie Zmechanizowanej.

- Zgodnie z planem kontroli jedna ze zmechanizowanych formacji została nagle postawiona w stan gotowości bojowej w czasie pokoju. Grupa pracowników sekretariatu stanu przybyła na miejsce i przekazała rozkaz podpisany osobiście przez prezydenta - powiedział Wolfowicz.

- Zasadniczo każda osoba w mundurze musi być gotowa do działania o każdej porze dnia i nocy - tego oczekuje od nas prezydent - dodał Wolfowicz.

Białoruś: Alaksandr Łukaszenka osobiście nadzoruje przebieg kontroli

W sobotnim komunikacie BelTA podkreśla, że Łukaszenka "każdego dnia osobiście nadzoruje inspekcję gotowości bojowej". - Wysłuchuje szczegółów, sposobu, w jaki personel radzi sobie z powierzonymi zadaniami, i wydaje stosowne instrukcje - wymieniał Wolfowicz.

Jak dodał sekretarz, białoruski przywódca "monitoruje inspekcję online" i "bezpośrednio, z pominięciem" resortu obrony, wprowadza jednostki wojskowe w stan gotowości bojowej. "Minister obrony oczywiście monitoruje te działania, ale nie ma wpływu na przebieg inspekcji" - zaznaczył Wolfowicz.

Odnosząc się do warunków pogodowych i niskich temperatur, ocenił, że "działają ożywczo" na personel wojskowy.

Agencja BelTA opisuje, że "zakrojona na szeroką skalę" inspekcja białoruskich sił zbrojnych rozpoczęła się w piątek 16 stycznia, a jako pierwszą skontrolowano jednostkę zabezpieczenia technicznego - jedną z największych jednostek wojskowych białoruskiej armii, w której składowane są różnego rodzaju broń pancerna i sprzęt wojskowy.

