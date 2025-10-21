W skrócie Tornado uderzyło w przedmieścia Paryża, zabijając jedną osobę i raniąc dziesięć kolejnych.

Na placu budowy w Ermont przewróciły się trzy dźwigi, powodując znaczne szkody, przygniatając między innymi budynek mieszkalny.

W akcję ratunkową zaangażowano dziesiątki strażaków, policjantów oraz służby medyczne.

W poniedziałek trąba powietrzna spadła na miejscowość Ermont, znajdującą się około 20 kilometrów na północny wschód od stolicy Francji, w departamencie Val d'Oise. Do uderzenia doszło w poniedziałek, około godziny 17:45. Jak poinformował w serwisie X minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez był to "nagły i gwałtowny epizod".

Dźwigi upadały na klinikę i mieszkania

Najwięcej zniszczeń tornado dokonało w rejonie placu budowy w Ermont. Silny wiatr w krótkim czasie powalił trzy dźwigi budowlane oraz uszkodził dachy okolicznych budynków. Całe zdarzenie zarejestrowali świadkowie, którzy zamieścili filmy w mediach społecznościowych:

Maszyny budowlane upadały w odstępstwie kilku sekund, jedna po drugiej. Jeden z dźwigów przygniótł budynek kliniki, jednak w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Inny dźwig zwalił się na budynek mieszkalny.

Prokurator regionalny Guirec Le Bras w rozmowie z agencją AFP poinformował, że w wypadku zginął 23-letni robotnik budowlany, a 10 osób zostało rannych. Cztery z tych osób znajdują się w stanie krytycznym.

Minister Nunez zapewnił, że śledzi sytuację na bieżąco oraz złożył kondolencje rodzinie robotnika, który poniósł śmierć.

Dziesiątki strażaków i policjantów na miejscu. "Dziękujemy za waszą pracę"

Tornado spowodowało wiele szkód pod Paryżem. Strażacy interweniowali również w rejonie Eaubonne, Andilly, Montmorency i Franconville.

Tam, gdzie doszło do uderzenia żywiołu, pracowało łącznie kilkudziesięciu strażaków, 50 policjantów oraz 20 ratowników medycznych i kilku lekarzy.

Francuska służba cywilna poinformowała w serwisie X, że łącznie służbę pełniło tam 110 strażaków zawodowych oraz 66 ochotników. "Dziękujemy za waszą pracę i raz jeszcze za wyjątkową mobilizację" - podkreślono w komunikacie.

