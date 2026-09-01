W skrócie Na Times Square 49-letnia kobieta zaatakowała nożami dwie osoby, z których jedna zmarła, a druga została hospitalizowana.

Napastniczka pochodziła z dzielnicy Queens i miała zdiagnozowane problemy ze zdrowiem psychicznym.

Policja próbowała negocjować z kobietą przez kilka minut, lecz odmówiła ona odłożenia noży.

Kobieta została postrzelona przez funkcjonariuszy i zmarła w szpitalu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Napastniczka to 49-letnia mieszkanka Queens. Szefowa nowojorskiej policji Jessica Tisch poinformowała, że do ataku doszło w biały dzień na wypełnionym turystami Times Square. Nożowniczka wyjęła z torby dwa duże noże i zaczęła grozić przechodniom.

Agresorka zaatakowała dwie osoby. Najpierw dźgnęła w brzuch 68-letniego mężczyznę, chwilę później to samo zrobiła 32-letniej kobiecie, która zmarła wskutek odniesionych ran.

Informację o zgonie ofiary przekazał podczas konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. Stan przebywającego w szpitalu mężczyzny jest stabilny. Jak wskazał włodarz miasta, tożsamość zaatakowanych nie zostanie ujawniona do czasu powiadomienia ich rodzin.

Nowy Jork. Śmiertelny w skutkach atak nożowniczki na Times Square

Zanim doszło do ataku, funkcjonariusze podjęli próbę negocjacji z napastniczką. - Rozmawiali z kobietą przez cztery minuty, wielokrotnie wydając jej polecenie odłożenia noży, jednak ona odmawiała - relacjonowała szefowa nowojorskiej policji.

49-latka powiedziała policjantom, że "niczego nie odłoży i wolałaby prędzej zabić ich oboje". W rozmowie ze stacją PIX11 jeden ze świadków ataku powiedział, że zanim kobieta ruszyła w stronę funkcjonariuszy, użyto wobec niej paralizatora.

Służby podjęły decyzję o sięgnięciu po broń palną. - Strzelili do niej dwa razy - poinformował świadek, a jego relację potwierdzili policjanci. Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że napastniczka zmarła w szpitalu.

- To była niezwykle niebezpieczna sytuacja, która rozegrała się w samym sercu Times Square, na skrzyżowaniu dróg całego świata - powiedziała Jessica Tisch. Szefowa policji podkreśliła, że codziennie przemieszczają się tamtędy tysiące Nowojorczyków, osób dojeżdżających do pracy, rodzin i turystów.

Źródło: AFP



