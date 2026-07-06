Nagle stracili zasilanie w całym kraju. Wielka awaria na karaibskiej wyspie

W skrócie Na Kubie doszło do krajowej awarii zasilania, przez co około 10 milionów osób nie ma dostępu do prądu i wody.

Państwowa spółka Electric Union aktywowała protokoły przywracania zasilania, lecz przyczyna blackoutu wciąż pozostaje nieznana.

Według agencji AP Kuba produkuje jedynie 40 proc. potrzebnego paliwa, a zapasy ropy dostarczone przez Rosję zostały wykorzystane w ciągu miesiąca.

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To trzecia ogólnokrajowa awaria zasilania na Kubie od początku roku. Do przerw w dostawie prądu dochodzi w obliczu kurczących się zapasów paliw kopalnych, odpowiadających za wytwarzanie około 95-98 proc. energii.

Państwowa spółka Electric Union (UNE) poinformowała, że na ten moment przyczyna blackoutu nie jest znana, ale służby aktywowały protokoły przywracające zasilanie. Kilka godzin później głos zabrał minister energii Vicente de la O Levy. "Kluczowe usługi są nadal chronione, mimo tej złożonej sytuacji, pogłębionej przez blokadę energetyczną, z którą się mierzymy" - podał w komunikacie.

Kuba. Brak prądu potęguje chaos. Mieszkańcy bezsilni

Kryzys Kuby narasta od stycznia, kiedy prezydent USA Donald Trump zagroził cłami wobec każdego kraju, który dostarczy ropę na wyspę. Aby regulować zużycie energii, władze w Hawanie wstrzymały większość transportu publicznego oraz anulowały dziesiątki tysięcy innych operacji w kraju.

Od miesięcy więc Kubańczycy cierpią z powodu wielogodzinnych, a czasem nawet kilkudniowych przerw w dostawie prądu.

- Właśnie powiedziałam tacie, że musimy kupić węgiel drzewny, bo inaczej nie ugotujemy niczego do jedzenia - powiedziała jedna z mieszkanek Kuby w rozmowie z reporterką Associated Press. - Teraz nie mamy wody, gazu, nic... dopóki tego nie przywrócą - dodał inny z obywateli.

Awaria zasilania na Kubie. Nie ma zapasów paliwa

Według agencji AP Kuba produkuje tylko 40 proc. potrzebnego jej paliwa. Pod koniec marca rosyjski tankowiec dostarczył na karaibską wyspę 730 tysięcy baryłek ropy - zapasy te wykorzystano w jeden miesiąc.

Obok problemów wynikających z napięć geopolitycznych, istotnym wyzwaniem pozostaje także kubańska infrastruktura energetyczna, częściowo związana z rozpadającą się siecią przesyłową.

Źródła: AP, Reuters





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