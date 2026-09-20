Karol Nawrocki i Recep Tayyip Erdogan będę rozmawiać o bezpieczeństwie - dowiadujemy się od osób z otoczenia prezydenta.

Spotkanie nie było wcześniej uwzględnione w agendzie prezydenta.

Jak już informowaliśmy, w Nowym Jorku temat bezpieczeństwa obecny będzie też podczas rozmowy z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.

Karol Nawrocki w USA. Prezydent na szczycie ONZ

W zbliżającym się tygodniu Nawrocki ma zaplanowany szereg spotkań podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Prezydent będzie rozmawiał między innymi z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Chalilurem Rahmanem. Spotka się też z przewodniczącym Unii Afrykańskiej.

Nawrocki spotka się też z następcą tronu Kuwejtu, z którym będzie rozmawiał o sytuacji w Zatoce Perskiej i cenach energii.

We wtorek pojawi się na kolacji wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W środę Nawrocki wygłosi przemówienie na forum ONZ.

Z Nowego Jorku dla Interii, Jakub Krzywiecki



