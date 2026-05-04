W skrócie Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Robertem Ficą podkreślił, że Ukraina jest gotowa na otwarty dialog ze Słowacją i rozwijanie dwustronnych relacji.

Podczas spotkania omówiono współpracę w różnych obszarach, przygotowania do posiedzenia komisji międzyrządowej oraz poparcie Słowacji dla unijnych aspiracji Ukrainy.

Robert Fico zapowiedział, że podczas wizyty w Moskwie nie weźmie udziału w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa.

Z wpisu Zełenskiego opublikowanego w mediach społecznościowych wynika, że Kijów jest gotowy na przełom w relacjach z Bratysławą.

"Ukraina jest otwarta na konstruktywny dialog ze Słowacją i zainteresowana rozwojem silnych relacji" - napisał w serwisach społecznościowych.

Rozmowa Zełenski - Fico. Będzie przełom w relacjach?

Prezydent Ukrainy poinformował, że tematem rozmowy była m.in. współpraca w różnych dziedzinach oraz przygotowania do posiedzenia rządów dwóch państw w formacie komisji międzyrządowej w najbliższym czasie.

"Rozmawialiśmy o wzajemnych wizytach w Kijowie i Bratysławie - uzgodniliśmy, że zespoły będą pracować nad harmonogramem" - podkreślił ukraiński prezydent.

"Poruszyliśmy również kwestię członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ważne jest, że Słowacja popiera przystąpienie Ukrainy do UE i jest gotowa pomagać na tej drodze. Dziękuję za to" - napisał Zełenski.

Do jego spotkania z Ficą doszło w stolicy Armenii podczas obrad 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów.

Dzień Zwycięstwa w Moskwie. Robert Fico nie weźmie udziału w paradzie

Robert Fico, cytowany przez agencję Reutera, odniósł się do nadchodzącej wizyty w Rosji. Przekazał, że 9 maja spotka się z Władimirem Putinem, ale nie weźmie udziału w paradzie organizowanej z okazji Dnia Zwycięstwa.

Szef słowackiego rządu zapowiedział, że tego dnia złoży kwiaty pod pomnikiem w geście "wdzięczności Słowaków za wyzwolenie przez Armię Czerwoną w 1945 roku".

Jeszcze w niedzielę rosyjska telewizja podawała, że Fico będzie jednym z nielicznych światowych przywódców, którzy wezmą udział w paradzie.

Donald Tusk o premierze Słowacji: Pragmatyczna korekta w kursie

Również premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem z Erywania odniósł się do działań swojego słowackiego odpowiednika.

- Jak wiadomo, relacje premiera Ficy z Moskwą są lepsze niż średnia europejska, ale bardzo wyraźnie widać pewną (...) pragmatyczną korektę w jego kursie - ocenił Tusk.

Tusk i Fico rozmawiali o ewentualnym udziale Zełenskiego w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w charakterze gościa specjalnego. Słowacja od 1 lipca 2026 r. przejmie od Węgier rotacyjną prezydencję w tym formacie.

- Moją ambicją jest maksymalne zrewitalizowanie współpracy między Pragą, Bratysławą, Budapesztem i Warszawą. Widzę, że nasi partnerzy będą gotowi do takiej korekty, która umożliwi odbudowę pozycji tej grupy - ocenił premier.

Źródło: Reuters

