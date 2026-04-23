W skrócie John Phelan został odwołany ze stanowiska sekretarza Marynarki Wojennej USA, a na jego miejsce wyznaczono podsekretarza marynarki wojennej Hung Cao.

W ostatnich miesiącach doszło do kilku dymisji wysokich rangą urzędników i dowódców w amerykańskiej administracji, w tym w Departamencie Wojny.

Zmiany kadrowe oraz działania amerykańskiej marynarki wojennej mają miejsce w czasie trwającego konfliktu z Iranem i napięć związanych z blokadą irańskich portów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dymisja Johna Phelana została ogłoszona w środę ze skutkiem natychmiastowym. "Dziękujemy sekretarzowi Phelanowi za jego służbę dla departamentu i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych" - napisał w komunikacie na X rzecznik Pentagonu.

Marynarka Wojenna USA. John Phelan pozbawiony przywództwa

Pytany o dymisję urzędnik Białego Domu przekazał CBS News, że prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth uznali za konieczne wskazanie nowego lidera marynarki. Phelan został poinformowany o decyzji przed jej publicznym ogłoszeniem.

Phelana ma zastąpić na stanowisku podsekretarz marynarki wojennej Hung Cao. Były kandydat do Senatu w 2024 roku z Wirginii jest jednocześnie weteranem wojsk, którymi pokieruje.

USA. Dymisje urzędników i dowódców w armii

John Phelan jest kolejnym wysokim rangą urzędnikiem, który został usunięty ze struktur amerykańskiej administracji w ostatnich miesiącach. Na początku kwietnia Hegseth odwołał szefa sztabu armii USA gen. Randy'ego George'a. Pracę stracili także oficerowie kierujący Dowództwem Transportu i Szkoleń oraz Korpusem Kapelanów.

Wcześniej, pod koniec ubiegłego roku, na emeryturę przeszedł szef Południowego Dowództwa USA adm. marynarki Alvin Holsey.

Gabinet prezydenta Trumpa opuścili w ostatnim czasie także prokurator generalna Pam Bondi, sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem i sekretarz pracy Lori Chavez-DeRemer. Dwie ostatnie odeszły same, natomiast Bondi została zwolniona.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Kluczowa rola amerykańskiej marynarki wojennej

Do dymisji na poziomie dowództwa armii dochodzi w czasie, gdy Stany Zjednoczone toczą wojnę z Iranem. Mimo tymczasowego zawieszenia broni USA nadal utrzymują blokadę irańskich portów morskich, co prowadzi do kolejnych napięć na linii Waszyngton - Teheran.

Trump kilka tygodni temu zasugerował, że amerykańska marynarka wojenna mogłaby za jakiś czas zapewniać eskortę tankowcom przepływającym przez cieśninę Ormuz. Obecnie "wąskie gardło" na Morzu Arabskim jest kontrolowane przez siły zbrojne Iranu, co utrudnia transport paliwa.

W środę brytyjska służba monitorowania morskiego UKMTO poinformowała, że co najmniej trzy statki zostały ostrzelane w pobliżu Zatoki Perskiej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, w oświadczeniu cytowanym przez irańskie media, oświadczył, że przejął dwa statki i odprowadził je na wody terytorialne Iranu, ponieważ - jego zdaniem - dopuściły się naruszeń, zagrażając bezpieczeństwu morskiemu.

Źródła: CBS News, Reuters

Przydacz o braku spotkania Macron-Nawrocki: Premierowi Tuskowi bardzo zależało, by wizyta Macrona nie odbyła się w Warszawie Polsat News Polsat News