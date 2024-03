Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiadomił parlament, że jeśli zaistnieje taka potrzeba w 2024 roku, to on wyraża zgodę na wjazd, stacjonowanie lub tranzyt przez terytorium kraju sił bardzo szybkiego reagowania NATO , tzw. szpicy poinformowały rumuńskie media.

"We wtorek podczas sesji plenarnej rumuński parlament przyjął do wiadomości pismo, w którym prezydent poinformował władzę ustawodawczą, że siły szpicy NATO mogą wkraczać, stacjonować lub przemieszczać się tranzytem przez terytorium Rumunii w celu przygotowania i/lub przeprowadzenia operacji wojskowych w 2024 r." - powiadomiła agencja Agerpress.

Rumunia. Zgoda na szpicę NATO

Według cytowanego przez portal Hotnews.ro dokumentu "w przypadku zaistnienia wcześniejszych przesłanek mogących wywołać poważny kryzys bezpieczeństwa , mogący mieć implikacje dla niepodległości i suwerenności narodowej Rumunii, Rada Północnoatlantycka może podjąć decyzję o rozmieszczeniu na terytorium Rumunii sił bardzo wysokiej gotowości, tzw. szpicy NATO (VJTF), by złagodzić kryzys i zniechęcić do jego eskalacji”.

Iohannis zaznaczył, że aby móc w krótkim czasie przygotować się do przyjęcia VJTF , konieczne jest uprzednie uzyskanie tej zgody na rozmieszczenie tych sił NATO na terytorium kraju.

Iohannis upoważnił także ministra obrony do zatwierdzenia ewentualnych zmian w strukturze VJTF, które mogą nastąpić w związku z danymi planistycznymi NATO na 2024 r.

Szpica NATO. Co to takiego?

Szpica NATO , czyli siły bardzo szybkiego reagowania (VJTF), zdolne do przemieszczenia się w rejon kryzysowy w ciągu kilkudziesięciu godzin. To wydzielone oddziały sił zbrojnych NATO, uzbrojone w sprzęt bardzo zaawansowany technologicznie.

Ich zadaniem jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To odziały stacjonujące w krajach należących do NATO i stworzone do podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego.