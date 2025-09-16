Nagła decyzja Łukaszenki. Na wolności 25 osób

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych, skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne". Ich tożsamość jest nieznana, natomiast wiadomo, że wśród ułaskawionych jest 12 kobiet i 13 mężczyzn.

Alaksandr Łukaszenka
Alaksandr ŁukaszenkaEvgenia Novozhenina / Reuters / ForumAgencja FORUM

Informację przekazały w komunikacie białoruskie władze. Jak dodano, ułaskawiono 25 osób skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne".

Ponadto o ułaskawieniu 25 więźniów politycznych powiadomił m.in. niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na dekret Łukaszenki. Wśród ułaskawionych jest 12 kobiet i 13 mężczyzn. Ich tożsamości nie ujawniono.

Białoruś. Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych

Jak podano, ten gest białoruskiego przywódcy jest związany ze świętem "jedności narodowej", które na Białorusi obchodzone jest 17 września, w rocznicę ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku.

Świat

Uwolniony opozycjonista z Białorusi wywieziony w nieznanym kierunku

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    W zeszły czwartek, 11 września Alaksandr Łukaszenka uwolnił 52 więźniów politycznych, wśród których znaleźli się - według niezależnego białoruskiego portalu Nasza Niwa - dwaj obywatele Polski.

    Polskie MSZ podało z kolei, że wśród uwolnionych jest trójka obywateli Polski i ósemka obywateli Białorusi, współpracowników TV Biełsat.

    Nazwiska dwóch Polaków portal Nasza Niwa podał w pisowni białoruskiej; według polskiej transkrypcji są to Krzysztof Zaniewicz i Tomasz Jezutak.

    Świat

    Opozycjonista odmówił opuszczenia kraju. Media: Trafił do kolonii karnej

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Wśród uwolnionych było 14 cudzoziemców. Prócz Polaków, to sześciu obywateli Litwy, dwóch - Łotwy, dwóch - Niemiec, jedna osoba z obywatelstwem Francji i również jedna z Wielkiej Brytanii.

      Białoruski opozycjonista zaginiony po uwolnieniu

      Na liście opublikowanej przez Naszą Niwę jest m.in. długoletni opozycjonista, były kandydat na prezydenta Białorusi, Mikoła Statkiewicz.

      Portal podawał, że Statkiewicz odmówił wyjazdu z kraju. Według tych doniesień Statkiewicz miał znajdować się w pasie neutralnym między Białorusią i Litwą.

      Żona Statkiewicza, Marina Adamowicz, powiedziała agencji AFP, że nie ma żadnych wieści od męża.

      Natomiast jeden z jego współpracowników, Jewgienij Wilski, powiedział niezależnemu białoruskiemu portalowi "Zierkało", że próbował przekonać Statkiewicza do opuszczenia Białorusi, gdy obaj przebywali na granicy z Litwą.

      - Odmówił. Mówił, że Łukaszenka nie powinien sam decydować o jego losie - powiedział Wilski i dodał, że Statkiewicz został z granicy zabrany przez zamaskowanych mężczyzn w nieznanym kierunku.

      Przebywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wyraziła "głębokie zaniepokojenie" losem opozycjonisty na konferencji prasowej w Wilnie.

      - To, co wydarzyło się wczoraj, nie było prawdziwym uwolnieniem. To było wydalenie - mówiła.

      Razem ze Statkiewiczem wyjazdu odmawiają także inni uwolnieni opozycjoniści: politolog i filozof Uładzimir Mackiewicz, Maksim Winiarski i działacz związkowy Hienadź Fjadynicz.

      Według białoruskiej opozycji i organizacji praw człowieka, na Białorusi wciąż jest około 1300 więźniów politycznych; wielu z nich zostało aresztowanych w reakcji na masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku.

      Świat

      "Co się stało na waszej granicy?". Łukaszenka żali się na Polskę

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
