Nagie niemowlę porzucone w śmieciach. Twierdzono, że jest "przeklęte"

Jimmy Amisal wrócił z USA do rodzinnego Gonaives na Haiti, by powitać Nowy Rok. W pewnym momencie zauważył nagiego, płaczącego chłopca porzuconego w śmieciach. Lokalni mieszkańcy bali się podchodzić do dziecka twierdząc, że jest przeklęte. Jedynym, który zagregował był 22-letni student. Teraz, po kilku latach, Amisal chce stworzyć dla dziecka nowy dom.

Zdjęcie Proces adopcji dziecka trwa trzeci rok. Potrzebna jest ogromna kwota / GoFundMe /