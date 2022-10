Nagi mężczyzna próbował ukraść kota. Został postrzelony

Właściciel domu wezwał policję, od razu też przekazał, że strzelił do podejrzanego białego mężczyzny w wieku ok. 20 lat, by zmusić go do ucieczki. Trafił go w ramię.

Nagi intruz uciekł, pobiegł w kierunku starej szkoły średniej w Deweyville. Zastępca szeryfa wypatrzył go w jej pobliżu i rozpoczął pościg.

Podejrzany trafił do szpitala, gdyż rzeczywiście mocno krwawił po postrzale w ramię, na szczęście rana nie była groźna. Po opatrzeniu przewieziono go do więzienia w powiecie Newton.

Jak nagi mężczyzna mógł włamać się do domu

Policja nie ujawniła nazwiska podejrzanego. Zostanie ono podane dopiero po postawieniu mu zarzutów. Nie ujawniono również, czy mężczyzna przebywa nadal w areszcie czy wyszedł za kaucją.



Śledztwo jest w toku. Funkcjonariusze próbują m.in. ustalić, w jaki sposób kompletnie nagi mężczyzna mógł włamać się do domu i dlaczego nie miał nic na sobie. A także w jakim celu próbował ukraść kota.

