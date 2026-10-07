Naga rzeźba Donalda Trumpa w siedzibie PE. Monument budzi wielkie emocje

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Kontrowersyjna rzeźba stanęła w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzieło zatytułowane "Pomarańczowa plaga" przedstawia nagiego prezydenta USA Donalda Trumpa, który siedzi na ramionach innego mężczyzny. Oburzenie rzeźbą wyrazili m.in. prawicowi europosłowie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Złota rzeźba przedstawiająca Donalda Trumpa siedzącego na ramionach drugiej osoby w PE w Strasburgu.
Kontrowersyjna rzeźba stanęła w budynku Parlamentu Europejskiego w StrasburguPascal Bastien/Associated PressEast News

W skrócie

  • W budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pojawiła się rzeźba przedstawiająca nagiego Donalda Trumpa siedzącego na ramionach innego mężczyzny.
  • Rzeźba została pokryta złotem i nosi tytuł 'Pomarańczowa plaga', a według artysty odnosi się do działań Trumpa w kwestii zmian klimatycznych.
  • Prawicowi europosłowie oraz Marek Magierowski wyrazili oburzenie i uznali wystawienie rzeźby za hańbiące.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rzeźba duńskiego artysty Jensa Galschiota, znana również pod alternatywnym tytułem "Król niesprawiedliwości", ma 2,5 metra wysokości i przedstawia nagiego Donalda Trumpa siedzącego na barkach szczupłego mężczyzny.

Podobizna prezydenta USA została w całości pokryta 23-karatowym złotem. Pod pomnikiem widnieje tabliczka, na której można przeczytać, że dzieło nosi tytuł "Pomarańczowa plaga".

"Siedzę na barkach mężczyzny. Tonie on pod moim ciężarem. Zrobię wszystko, by mu pomóc. Z wyjątkiem zejścia z jego barków" - napisano na plakietce.

Zobacz również:

Pomnik radzieckiego generała stanął na Słowacji
Świat

Postawili pomnik radzieckiego generała. W Rosji chwalą, dostało się Czechom

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Według artysty rzeźba ma odnosić się do działań Trumpa podważających zmiany klimatyczne.

Kontrowersyjna rzeźba w PE. Przedstawia Donalda Trumpa

Wystawienie rzeźby w budynku Parlamentu Europejskiego wzbudziło kontrowersje. Krytykę wyraził m.in. Marek Magierowski, który w latach 2021-2024 pełnił funkcję polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych.

"Moje zdanie na temat Donalda Trumpa, jako polityka i zwykłego (czy raczej niezwykłego) człowieka, jest chyba powszechnie znane. Niemniej wystawianie takiej rzeźby w siedzibie Parlamentu Europejskiego jest hańbiące dla autorów tego, najwyraźniej zamierzonego, skandalu" - stwierdził we wpisie na platformie X.

"Swoją drogą, to dobra okazja dla polskich eurodeputowanych, aby wspólnie - ponad sporami partyjnymi - zaprotestowali przeciwko takim ekscesom" - dodał.

Rzeźba Donalda Trumpa budzi emocje. "Co za hańba"

Krytycznie o rzeźbie wyraziła się również grupa europosłów reprezentujących prawicową partię Szwedzcy Demokraci. "Najwyraźniej lewicowe partie nie potrafią nic mądrego zrobić ze swoimi mandatami i wolą marnować czas i środki na manifestowanie cnót w taki sposób" - czytamy.

"Co za hańba. Posąg złotego nagiego Donalda Trumpa na plecach głodującego mężczyzny, zatytułowana 'Pomarańczowa plaga' został wystawiony w Parlamencie Europejskim w Strasburga pod przykrywką 'sztuki'. Ludzie, którzy pouczają świat na temat godności, nie potrafią nawet wyrazić podstawowego szacunku do prezydenta przyjaznego kraju" - napisała z kolei belgijska europosłanka Barbara Bonte.

Zobacz również:

Donald Trump
Viral

Donald Trump jako bohater kultowej gry wideo. Biały Dom ponownie zaskakuje

Grzegorz Gajkoś
Grzegorz Gajkoś


"Polityczny WF": Dlaczego referendum w stolicy upadło? Padła kontrowersyjna tezaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze