W skrócie Donald Trump, J.D. Vance i inni politycy uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych zamordowanego Charliego Kirka.

W Glendale w Arizonie zgromadziło się ponad 100 tys. osób, a służby wprowadziły specjalne środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przestrzeni powietrznej.

Ceremonia została uznana za wydarzenie specjalne, a śmierć Kirka wstrząsnęła całym krajem.

Nabożeństwo pogrzebowe Charliego Kirka zorganizowane zostało na stadionie State Farm w Glendale w rodzinnym stanie konserwatywnego influencera - Arizonie. Mimo iż drzwi do areny otwarto na trzy godziny przed początkiem ceremonii, tłumy gromadziły się przed nimi od samego rana z uwagi na fakt, że wstęp przyznawano na podstawie kolejności przybycia.

Pogrzeb Charliego Kirka. FBI wprowadza specjalne środki bezpieczeństwa

Jak podają amerykańskie media, federalne organy traktują niedzielne nabożeństwo na równi z innymi ważnymi wydarzeniami, takimi jak finały Super Bowl. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznał mu rangę wydarzenia specjalnego 1, co jest jednym z najwyższych poziomów. Wyższym pochwalić mogą się jedynie prezydenckie inauguracje i igrzyska olimpijskie.

Na czas trwania uroczystości FBI ograniczyło przestrzeń powietrzną wokół stadionu State Farm, a w poście na X poinformowało, że "wszyscy operatorzy statków powietrznych proszeni są o sprawdzenie i weryfikację komunikatów FAA dla lotników (NOTAM) przed każdym lotem".

"Operatorzy dronów, którzy wkroczą na teren objęty ograniczeniami bez zezwolenia, mogą zostać ukarani grzywną i potencjalnie pociągnięci do odpowiedzialności karnej" - ostrzeżono.

Zgodnie z prawem federalnym, FBI i/lub inni partnerzy federalni mogą podjąć działania bezpieczeństwa, które spowodują zakłócenia, zakłócenia, przejęcie, uszkodzenie lub zniszczenie każdego drona, uznanego za realne zagrożenie.

Trump pożegna Kirka. "To będzie bardzo trudny dzień"

Jedną z osób, które wygłoszą przemówienie na cześć zmarłego Kirka, będzie sam Donald Trump. Poza nim głos zabiorą także sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz zdrowia Robert F Kennedy Jr., szefowa wywiadu Tulsi Gabbard i wdowa po Charliem Kirku - Erika Kirk, która jednocześnie została mianowana nową przewodniczącą organizacji męża Turning Point USA.

Tuż przed opuszczeniem Białego Domu i wejściem na pokład swojego Air Force One, Donald Trump udzielił krótkiej wypowiedzi dla mediów.

- Jesteśmy tu, aby uczcić życie wielkiego człowieka. Naprawdę wielkiego człowieka. Młodego człowieka. Z niecierpliwością na to czekamy. To, że coś takiego mogło się wydarzyć, jest wręcz nie do uwierzenia. To będzie bardzo ciekawy dzień. Bardzo trudny dzień - powiedział.

Tysiące zwolenników ruchu MAGA w Arizonie. Glendale przeżywa oblężenie

Władze spodziewają się, że na nabożeństwie żałobnym w Glendale pojawi się ponad 100 tys. osób. Stadion State Farm, będący siedzibą drużyny NFL Arizona Cardinals, może pomieścić standardowo do 63,4 tys. osób, a po rozbudowaniu kolejne 10 tys. Dodatkowe 19 tys. miejsc przygotowano w pobliskiej Desert Diamond Arena.

Większość osób, które pojawiły się w niedzielę przed areną z nadzieją na uczestnictwo w wydarzeniu, ubrała się w barwy amerykańskiej flagi - czerwony, granatowy i biały oraz czapki z napisem MAGA. Tuż przed otwarciem oficjalnej części w arenie odbył się koncert chrześcijańskiego zespołu.

Kirk, bliski sojusznik prezydenta USA, został zastrzelony 10 września podczas wydarzenia na terenie kampusu uniwersyteckiego w Orem w Utah. Jego śmierć wstrząsnęła krajem i została potępiona zarówno przez republikanów, jak i demokratów.

O morderstwo ze szczególnym okrucieństwem oskarżony został 22-letni Tyler Robinson.

