O zwołaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ resort spraw zagranicznych poinformował w czwartek rano.

Rosyjskie drony nad Polską. Uruchomiono art. 4. NATO

To kolejny raz, kiedy w sprawie wtargnięcia do Polski rosyjskich dronów zbierze się międzynarodowe gremium.

W środę rano na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego.

Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedno z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ?

Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmuje się badaniem sporów i sytuacji zagrażających pokojowi oraz rekomendowaniem sposobów ich rozwiązania.

Do kompetencji Rady należą również decyzje o zastosowaniu odpowiednich środków (np. sankcje ekonomiczne lub użycie siły) w celu przywrócenia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Każde państwo - nawet jeśli nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych - może zwrócić uwagę Rady na sytuację zagrażającą pokojowi.

Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków - pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Rosja (dawniej ZSRR), Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki oraz dziesięciu członków niestałych.

