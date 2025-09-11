Nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ w sprawie Polski. Ministerstwo potwierdza
"Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W nocy z wtorku na środę na terytorium naszego kraju wtargnęło 19 rosyjskich bezzałogowców, część z nich została zestrzelona.
O zwołaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ resort spraw zagranicznych poinformował w czwartek rano.
Rosyjskie drony nad Polską. Uruchomiono art. 4. NATO
To kolejny raz, kiedy w sprawie wtargnięcia do Polski rosyjskich dronów zbierze się międzynarodowe gremium.
W środę rano na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego.
Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedno z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.
Czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ?
Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmuje się badaniem sporów i sytuacji zagrażających pokojowi oraz rekomendowaniem sposobów ich rozwiązania.
Do kompetencji Rady należą również decyzje o zastosowaniu odpowiednich środków (np. sankcje ekonomiczne lub użycie siły) w celu przywrócenia międzynarodowego bezpieczeństwa.
Każde państwo - nawet jeśli nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych - może zwrócić uwagę Rady na sytuację zagrażającą pokojowi.
Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków - pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Rosja (dawniej ZSRR), Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki oraz dziesięciu członków niestałych.