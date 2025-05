Do bieżącej sytuacji związanej z ewentualną akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej odniosła się wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas .

Polityk stwierdziła, że w przypadku braku osiągnięcia kompromisu z Węgrami , którzy pozostają przeciwni włączenia Ukrainy do unijnych struktur, " UE jest gotowa do działania".

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. "Mamy plan B"

Jeśli stanowisko Węgier wciąż pozostanie przeciwne wobec akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej , wdrożony zostanie kolejny krok. - Pracujemy nad planem B, ale go nie ujawnię. Wciąż jesteśmy w trakcie tego procesu - powiedziała.

- Proces akcesyjny, czy też, jak go nazywamy, proces zjednoczenia, jest ważny nie tylko dla Ukrainy , ale także dla Unii Europejskiej - zaznaczyła Kallas .

Mark Rutte ws. dołączenia Ukrainy do NATO. "Nigdy nie zostało to uzgodnione"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził z kolei, że wątpliwa pozostaje także szansa dołączenia Ukrainy do Traktatu Północnoatlantyckiego w ramach porozumienia pokojowego z Rosją .

- Wszyscy w NATO zgodzili się, że droga Ukrainy do Sojuszu będzie nieodwracalna. Ale nigdy nie zgodziliśmy się na to, że członkostwo Ukrainy w NATO będzie gwarantowane w ramach porozumienia pokojowego. Nigdy nie zostało to uzgodnione - powiedział Rutte.