W skrócie Unia Europejska przygotowuje doraźną pomoc handlową dla Armenii w odpowiedzi na rosyjskie ograniczenia importowe.

Komisja Europejska planuje obniżenie ceł na armeńską żywność i produkty rolne oraz udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym rosyjskimi zakazami.

Eksperci wskazują, że działania UE mają charakter tymczasowy i nie są w stanie w pełni zrównoważyć znaczącego udziału Rosji w handlu z Armenią.

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UE przygotowuje doraźną pomoc handlową dla Armenii, aby wesprzeć ją w obliczu rosyjskich ograniczeń importowych - poinformował w środę dziennik "Financial Times", powołując się na osoby poinformowane o planach Unii.

Bruksela podjęła interwencję, gdy Moskwa ograniczyła import armeńskiej żywności i kwiatów w odpowiedzi na zwrot Erywania ku Zachodowi, co miało wywrzeć nacisk na prozachodni rząd kraju. UE obawia się, że Rosja może nasilić presję handlową na Armenię.

Komisja Europejska opracowuje tzw. autonomiczne środki handlowe, które obniżyłyby cła na armeńską żywność i produkty rolne.

- Nadszedł czas, abyśmy stanęli w ich obronie i pokazali, że potrafimy być godnym zaufania partnerem - powiedział jeden z rozmówców "FT". - Oni potrzebują przyjaciół… a my musimy chronić nasze sąsiedztwo - dodał.

Środki, które wymagają zgody większości państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, obejmą większość z około 20 kategorii produktów objętych rosyjskimi zakazami, o wartości około 420 mln euro rocznie - stwierdziło dwóch rozmówców brytyjskiej gazety.

Rosja ogranicza import. UE z pomocą handlową dla Armenii

- Komisja zaproponuje autonomiczne środki handlowe, aby pomóc większej liczbie armeńskich przedsiębiorstw w dostępie do nowych możliwości rynkowych w UE oraz wesprzeć gospodarkę kraju tam, gdzie najsilniej ucierpiała - powiedział rzecznik KE Olof Gill w rozmowie z "FT".

W okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w Armenii, które przeprowadzono 7 czerwca, Rosja wprowadziła szereg ograniczeń importowych z tego kraju, motywując to względami fitosanitarnymi.

Zakazami objęto kwiaty, a także owoce, warzywa, wina, brandy, ryby i wodę mineralną. Trzy dni przed wyborami UE zapowiedziała pomoc finansową i wykupienie tysięcy kwiatów, które wcześniej miały zostać wysłane z Armenii do Rosji.

Pomimo rosyjskiej presji prozachodnia partia premiera Nikola Paszyniana wygrała wybory.

- Niedawna pomoc UE w wysokości 50 mln euro była raczej ułatwieniem w wykupie kwiatów i innych towarów. Została uruchomiona bardzo szybko i pokazała, że rosyjskie działania były przeciwskuteczne - powiedział Richard Giragosian, założyciel niezależnego Centrum Studiów Regionalnych w Erywaniu.

Giragosian ostrzegł, że skala udziału Rosji w handlu z Armenią oznacza, iż proponowane środki z UE będą jedynie "tymczasowe lub ograniczone". - To nie wystarczy, aby zrównoważyć rosyjską dominację, więc to raczej rozwiązanie tymczasowe - dodał.





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