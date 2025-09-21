Filipińska agencja meteorologiczna poinformowała, że tajfun gwałtownie się nasila i może uderzyć we wtorek po południu w słabo zaludnione wyspy Batanes lub Babuyan.

Maksymalna prędkość wiatru w centrum tajfunu wynosiła 185 km/h o godz. 11 lokalnego czasu (godz. 1 czasu polskiego). Porywy wiatru sięgały nawet 230 km/h, gdy żywioł przesuwał się na zachód w kierunku Filipin - podała służba meteorologiczna.

Minister spraw wewnętrznych Jonvic Remulla oświadczył, że lokalne władze "nie mogą tracić czasu i muszą natychmiast ewakuować rodziny ze stref zagrożenia".

Supertajfun na Tajwanie. Ewakuacja setek osób

Na Tajwanie władze zapowiedziały ewakuację blisko 300 osób z powiatu Hualien na wschodzie wyspy, zaznaczając, że liczba ta może się zmienić w zależności od dalszej trasy tajfunu.

Centralna Administracja Meteorologiczna poinformowała, że prawdopodobnie w niedzielę wieczorem zostanie wydane ostrzeżenie o tajfunie, a jutro o godz. 6 rano żywioł zbliży się do wybrzeży Tajwanu.

Filipiński meteorolog John Grender Almario powiedział podczas konferencji prasowej, że na północy głównej wyspy Luzon spodziewane są poważne powodzie i osuwiska ziemi.

- Spodziewamy się, że skutki supertajfunu będą odczuwalne już od dzisiejszego wieczora - powiedział. - Najsilniejsze uderzenie nastąpi jutro o godzinie 8 rano.

Skandal korupcyjny na Filipinach. W tle projekty przeciwpowodziowe

Silny wiatr i ulewne deszcze prognozowane są także w innych częściach Luzonu, choć stolica Filipin, Manila - gdzie w niedzielę tysiące osób protestowały przeciwko fikcyjnym projektom przeciwpowodziowym - ma zostać w dużej mierze oszczędzona.

Narastający skandal korupcyjny, w którym uwikłanych jest wielu parlamentarzystów, dotyczy miliardów dolarów straconych na niedokończone lub fikcyjne projekty przeciwpowodziowe.

Filipiny to pierwszy duży ląd na drodze cyklonów znad Pacyfiku. Archipelag co roku doświadcza średnio 20 burz i tajfunów, co sprawia, że miliony ludzi żyjących na obszarach szczególnie narażonych na katastrofy pozostają w stanie ciągłego ubóstwa.

Naukowcy ostrzegają, że burze stają się coraz silniejsze w miarę ocieplania się klimatu, częściowo z powodu zmian napędzanych działalnością człowieka.

Obserwatorium w Hongkongu poinformowało, że we wtorek i środę pogoda w tym mieście będzie się stopniowo pogarszać, przynosząc wiatry o sile wichury oraz podniesiony poziom morza spowodowany falą sztormową - podobnie jak podczas potężnego tajfunu Mangkhut w 2018 roku.

Źródło: AFP

Niższe ceny energii w przyszłym roku? Motyka w ''Gościu Wydarzeń'': Zdaniem naszego resortu jest to realne Polsat News Polsat News