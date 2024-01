Skuteczna terapia nowotworu skóry. Wykazuje istotne korzyści kliniczne

"Leki w połączeniu ze sobą zmniejszają ryzyko nawrotu nowotworu lub zgonu w ciągu trzech najbliższych lat o 49 procent " - czytamy we wnioskach. Porównawszy z kolei łączenie dwóch terapii do stosowania samego leku Keytruda, zaobserwowano spadek ryzyka rozprzestrzeniania się nowotworu lub zgonu o 62 proc.

Analizując wyniki, jeden z wiceprezesów Moderny, Kyle Holen, stwierdził, że jest podekscytowany "tak wielkimi korzyściami klinicznymi ". Jest to bowiem pierwsza terapia, która zyskała przewagę nad stosowaniem samego leku Keytruda. Naukowcy Moderny wyjaśniają, że wykorzystują układ odpornościowy organizmu do identyfikacji i zabijania komórek nowotworowych w taki sam sposób, w jaki układ odpornościowy identyfikuje i zwalcza infekcje.

Szczepionka na czerniaka składa się z syntetycznego kodu mRNA, w którym zawiera się klucz do produkcji 34 antygenów. To one trenują i aktywują przeciwnowotworową odpowiedź układu immunologicznego pacjenta. Tymczasem lek Keytruda zwiększa zdolność układu odpornościowego do wykrywania i zwalczania komórek nowotworowych.