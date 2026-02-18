Andrej Gjurow, pełniący obowiązki premiera Bułgarii, przedstawił skład rządu technicznego prezydent kraju Ilijanie Jotowej.

- Oczekiwania wobec ciebie są niezwykle wysokie - powiedziała Jotowa Gjurowowi, cytowana przez bnrnews.bg. Podkreśliła, że jego priorytetem jest przeprowadzenie uczciwych i przejrzystych wyborów.

- Będę postępował rozsądnie i odpowiedzialnie - odpowiedział Andrej Gjurow, który pełni funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Bułgarii.

Bułgaria. Przyspieszone wybory parlamentarne odbędą się 19 kwietnia

Były premier Bułgarii Rosen Żelazkow podał się do dymisji 11 grudnia 2025 roku po fali protestów przeciwko korupcji oraz projektowi budżetu na następny rok. Jego decyzja została jednomyślnie przyjęta następnego dnia przez Zgromadzenie Narodowe (227 obecnych deputowanych zagłosowało "za").

Były prezydent Rumen Radew, znany z otwartej krytyki rządu i poparcia dla protestujących, ogłosił swoją rezygnację w styczniu po pojawieniu się doniesień na temat jego ewentualnego udziału w wyborach parlamentarnych. Obowiązki prezydenta przejęła wiceprezydentka Jotowa. Nowe wybory prezydenckie mają odbyć się jeszcze w tym roku.

To ósme przyspieszone wybory w Bułgarii od 2021 roku - przypomina bułgarski serwis bnrnews.

Źródła: bnrnews, AFP

