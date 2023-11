"Nadchodzą nowe czasy". Ruch Hołowni przykuł uwagę niemieckich mediów

"Misja skazana na porażkę"

Także niemieckojęzyczny serwis agencji AFP podał w poniedziałek: "na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu w Polsce obóz dotychczasowej opozycji odniósł pierwsze zwycięstwo: nowy parlament w Warszawie wybrał w poniedziałek na marszałka proeuropejskiego kandydata Szymona Hołownię". AFP dodaje, że "miesiąc po wyborach rządzący do tej pory PiS i proeuropejska opozycja wciąż walczą o prawo do utworzenia rządu". Choć PiS zdobył w wyborach największe poparcie, to "jest mało prawdopodobne, by zdołał zbudować większość parlamentarną z innymi partnerami" - informuje AFP.