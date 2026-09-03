W skrócie
- Toksyczny dym z pożarów na Sumatrze i Kalimantanie utrudnia życie milionom mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej.
- Pożary na indonezyjskich wyspach Sumatra i Borneo spowodowały rozprzestrzenienie się szkodliwego dymu między innymi do Malezji, Filipin i Singapuru.
- Tysiące osób przez wdychanie szkodliwego dymy nabawiło się infekcji dróg oddechowych.
- Władze starają się sztucznie wywoływać deszcz, by ugasić pożary, zaleciły też modlitwę.
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Pożary na wyspie Sumatra oraz Kalimantan, czyli indonezyjskiej części Borneo, trwają od wielu dni, a największe nasilenie osiągnęły w sierpniu. Według indonezyjskiego ministerstwa leśnictwa od stycznia do lutego ogień strawił ponad 107 tys. hektarów, w tym lasy tropikalne czy pola uprawne. Z powodu złej jakości powietrza tysiące osób trafiły do szpitali.
Ponad 180 pożarów w Indonezji. Szkodliwe powietrze nad Indonezją i nie tylko
Zawierające groźne dla życia i zdrowia cząsteczki wyziewy z pożarów utrzymują się na rozległym obszarze, nie tylko w Indonezji. Dym dotarł również do sąsiednich krajów: Malezji, Filipin czy Singapuru.
W odległej od Borneo o około 1700 kilometrów stolicy Filipin, Manili, dym jest tak gęsty, że we wtorek odwołano zajęcia w miejscowych szkołach. W metropolii od 30 sierpnia do 2 września stan powietrza określono mianem "bardzo niezdrowego".
Poziom zanieczyszczenia czterokrotnie przekraczał tam poziom uznany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za bezpieczny. Władze miasta zaleciły mieszkańcom noszenie maseczek lub pozostanie w domach.
Według państwowej agencji przeciwdziałania katastrofom (BNPB) obecnie w sześciu prowincjach Indonezji na dwóch wyspach aktywne są 182 pożary, z czego 145 w samej prowincji Kalimantan.
Toksyczny dym będący skutkiem tych pożarów od wielu tygodni powoduje problemy zdrowotne u mieszkańców Indonezji. Według tamtejszego ministerstwa zdrowia w okresie od czerwca do sierpnia u ponad 50 tys. osób odnotowano infekcje dróg oddechowych. Wielu poszkodowanych trafiło z tego powodu do szpitala.
Ministerstwo poinformowało, że do najbardziej dotkniętych pożarami prowincji wysłano setki medyków, zapewniono też dystrybucję maseczek i butli tlenowych.
W sąsiedniej Malezji zanotowano zwiększoną liczbę przypadków astmy i zapalenia spojówek, a z powodu dymu pogorszyła się jakość powietrza w całym tym państwie.
Miejscami sytuacja jest tak zła, że zdecydowano się sięgnąć po nietypowe środki, w tym apel do siły wyższej.
Modlą się o deszcz i zasiewają chmury
Pod koniec sierpnia władze prowincji Sumatra Południowa zaleciły odprawienie modlitwy o deszcz, który pomógłby zdusić płomienie i rozproszyć toksyczny dym.
25 sierpnia około 3 tys. mieszkańców stolicy prowincji, Palembang, odprawiło tam specjalną muzułmańską modlitwę o opady deszczu, czyli salat al-istisqa. Modlitwy te odprawiano również w kolejnych dniach.
Władze Indonezji walczą z pożarami nie tylko modlitwą i pracą strażaków. Oprócz tego sięgnęły po technologię zasiewania chmur, czyli próbę sztucznego wywoływania deszczu. Od końca sierpnia około łącznie 30 samolotów rozprowadzało w chmurach cząsteczki soli, próbując zwiększyć prawdopodobieństwo opadów.
Obecnie z tej samej metody skorzystają władze stanu Sarawak w Malezji. W sierpniu zezwolono indonezyjskim samolotom na zasiewanie chmur również w tym regionie. W tej części Malezji również zamknięto niektóre szkoły i wprowadzono zdalne nauczanie z powodu złej jakości powietrza.
Z pożarami w Indonezji walczy łącznie ponad 39 tys. osób - wynika z danych BNPB.
Źródło: BBC, Ateneo, BNPB, AP
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