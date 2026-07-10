W skrócie Nad zachodnią i południową Europę nadciąga trzecia fala upałów, z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza.

We Francji i Hiszpanii doszło do groźnych pożarów, w prowincji Almeria w Hiszpanii zginęło co najmniej 11 osób, a 19 uważa się za zaginione.

We Włoszech najgoręcej zrobi się w przyszłym tygodniu.

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W środkowej Europie pogoda cały czas ma więcej wspólnego z jesienią niż zimą, jednak na zachodzie i południu kontynentu jest zupełnie inaczej. Tam niedawno notowano temperatury na poziomie 40 stopni Celsjusza, ale upały nie odpuściły. Niedługo jednak uderzą z nową siłą, wystawiając wytrzymałość Francuzów, Włochów i Hiszpanów na ciężką próbę.

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Francja rozgrzana do czerwoności. Niedługo będzie jeszcze gorzej

We Francji cały czas rozgrzane masy powietrza utrzymują się nie tylko za dnia, lecz również w nocy. Ekstremalnie gorąco było w nocy ze środy na czwartek w dolinie Rodanu i na wybrzeżu Morza Śródziemnego, gdzie nocą temperatura nie spadła poniżej 30,6 st. C. Była to najwyższa temperatura minimalna w historii pomiarów we Francji.

Teraz do tej części Europy napływa kolejna fala gorąca z Afryki. To będzie trzecia w ciągu dwóch miesięcy fala najpotężniejszych upałów.

W piątek upał wróci do wcześniejszego, wyjątkowo wysokiego poziomu i na rozległych terenach od regionu Poitou-Charentes na zachodzie do Doliny Loary w centrum kraju trzeba się liczyć z wartościami do 38-40 stopni Celsjusza - prognozuje agencja meteorologiczna Meteo France. Z tego powodu na zachodzie obowiązują czerwone alerty pogodowe.

W nadchodzący weekend, szczególnie w niedzielę, lokalnie w Akwitanii i Wandei synoptycy spodziewają się do 41 stopni.

Upał nie opuścił Franncji, jednak niedługo nastąpi tam jego kolejne nasilenie. Miejscami znowu będzie powyżej 40 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Francja jest jednym z europejskich krajów najmocniej w tym roku doświadczonych ekstremalnymi upałami. Od początku 2026 roku w pożarach spłonęło już ponad 25 tys. hektarów terenu - poinformował dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego Julien Marion. To dwa razy więcej niż rok temu w tym samym okresie.

Z powodu bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego w prefekturze Drome na południowym wschodzie obowiązuje całkowity zakaz odpalania fajerwerków. Z ekstremalnym gorącem i pożarami lasów zmaga się sąsiednia Hiszpania.

Wciąż szukają kilkunastu zaginionych. "Bezprecedensowa tragedia"

Bardzo ciężka sytuacja panuje w prowincji Almeria na południu Hiszpanii, gdzie wybuchł potężny pożar lasu.

Pochłonął on co najmniej 11 ofiar, a 19 osób uznaje się za zaginione - poinformował w piątek rano premier autonomicznego rządu Andaluzji Juan Manuel Moreno Bonilla. W rejonie Los Gallardos znaleziono trzy spalone pojazdy: w jednym z nich zmarła jedna osoba, a ciała innych znaleziono w pobliżu drogi dojazdowej do Bedar.

Według śledczych niektóre z ofiar próbowały uciec przed pożarem pieszo, niestety im się nie udało. Antonio Sanz, pełniący obowiązki ministra zdrowia Andaluzji, podkreślił, że był to najtragiczniejszy pożar w historii regionu i określił go jako "bezprecedensową tragedię".

W najbliższych dniach sytuacja w Hiszpanii się nie poprawi, ponieważ znowu zrobi się goręcej. Agencja meteorologiczna AEMET ostrzega, że w przyszłym tygodniu we wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego oraz na Balearach temperatury przekroczą średnią z lat 1991-2020 i będzie "prawdopodobne ekstremalne ciepło" - ostrzegają synoptycy.

Upał w najbliższych dniach na południu kraju osiągnie lokalnie 40 stopni, a na granicy z Francją wyniesie do 36-38 st. C. Jeszcze goręcej może być natomiast we Włoszech.

40 stopni w cieniu. Czerwone ostrzeżenia we Włoszech

Upał we Włoszech także osiągnie nowy poziom - najpierw w weekend, ale jeszcze gorzej pod tym względem będzie w kolejnych dniach. "W cieniu może się ocieplić do prawie 40 st. C" - ostrzega włoski serwis pogodowy IlMeteo, prezentując prognozę na najbliższe dni. Lokalnie na południu bariera 40 stopni zostanie przekroczona.

W piątek we Florencji i Perugii obowiązują czerwone ostrzeżenia przed upałami, które mają się w tych miejscach utrzymać przez cały weekend.

Na Półwyspie Apenińskim już teraz temperatury przekraczają średnią wieloletnią dla tej pory roku, jednak szczyt fali upałów jeszcze nie nastąpił. Włoscy synoptycy oceniają, że w weekend na Sardynii będzie ponad 41 stopni Celsjusza, a w przyszłym tygodniu będzie jeszcze goręcej.

Apogeum upałów we Włoszech prognozowane jest mniej więcej za tydzień: w przyszły czwartek i piątek na Sardynii może być do około 43 stopni, a niewykluczone, że lokalnie będzie jeszcze goręcej.

Upał we Włoszech jeszcze nie osiągnął apogeum. Niedługo miejscami zbliży się do poziomu 40 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Około 40 stopni w przyszłym tygodniu może być miedzy innymi w miejscowościach Frosinone i Terni.

Iście afrykańskie temperatury, w połączeniu z dużą wilgotnością sprawią, że w wielu miejscach będzie duszno i nieprzyjemnie, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa od tej na termometrach.

"To nie pierwsza fala upałów, której doświadczamy w Europie, i niestety nie będzie ostatnią" - podkreśliła podczas briefiengu prasowego rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho.

Rzeczniczka KE dodała, że Unia Europejska stara się tworzyć politykę odporności na zmiany klimatyczne i przygotowywać na podobne zjawiska w przyszłości.

Źródło: Meteo France, IlMeteo, "Le Parisien", RTVE, AEMET, ANSA

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