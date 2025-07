Od wtorku rano do późnego wieczora oraz w nocy w wielu częściach Grecji otwarte pozostaną klimatyzowane pomieszczenia . Można w nich przeczekać najgorętszy czas w ciągu dnia. Tego rodzaju schroniska przewidziano z myślą o osobach, które w innym przypadku nie miałyby dostępu do klimatyzacji.

Oprócz tego greckie ministerstwo pracy zarządziło, że od godz. 12:00 do 17:00 wstrzymane zostaną wszystkie prace wymagające przebywania na zewnątrz . Zakaz obejmuje między innymi robotników budowlanych, dostarczycieli jedzenia, stoczniowców i wszelkich innych zawodów, w których można być wystawionym na działanie upału.

Zakaz ten nie obowiązuje w całym kraju, a jedynie w miejscach, gdzie ma być we wtorek najgoręcej. Mimo wszystko obejmuje on dużą część Grecji, w tym Ateny , Saloniki , większość Krety , wyspy jońskie, część Peloponezu oraz kilka wysp na Morzu Egejskim.

Jak ostrzega grecka służba pogodowa EMY fala upałów , która rozpoczęła się w poniedziałek, może się utrzymać do niedzieli .

We wtorek synoptycy spodziewają się 40 stopni Celsjusza w Atenach i Salonikach , zaś w centralnej Grecji upał może osiągnąć 43 stopnie . W Atenach najgoręcej ma być w okolicach czwartku , kiedy termometry pokażą tam do 41 stopni Celsjusza . Turyści powinni się przygotować, że nie wszystkie zabytki będzie można zwiedzać w najgorętszych godzinach dnia.

Odwiedzający najsłynniejsze starożytne zabytki, takie jak ateński Akropol, muszą się przygotować na utrudnienia spowodowane upałami. Mogą one być zamknięte w najgorętszym czasie dnia, czyli do południa nawet do godz. 17:00, w zależności od sytuacji w danym miejscu.