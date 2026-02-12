W skrócie Jim Ratcliffe ocenił, że Wielka Brytania została 'skolonizowana przez imigrantów', co szkodzi gospodarce kraju.

Premier Keir Starmer i burmistrz Manchesteru Andy Burnham wyrazili oburzenie słowami miliardera, określając je jako obraźliwe i błędne.

Organizacja Kick It Out skrytykowała wypowiedzi Ratcliffe'a za tworzenie podziałów społecznych, a liczby przez niego przytoczone zostały podważone przez oficjalne dane.

W rozmowie ze stacją Sky News Jim Ratcliffe uznał, że wzrost brytyjskiej populacji w ostatnich kilku latach wynika ze "skolonizowania" Wielkiej Brytanii przez imigrantów.

- Nie da się mieć gospodarki z 9 milionami ludzi pobierającymi zasiłki i ogromną liczbą imigrantów napływających do kraju. Wielka Brytania została skolonizowana. To kosztuje za dużo pieniędzy. Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów, czyż nie? - mówił Ratcliffe, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów w kraju.

Prezes konglomeratu chemicznego INEOS zwrócił uwagę, że w 2020 roku populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 58 mln, teraz wynosi 70 milionów".

Według analizy telewizji Sky News przytoczone przez Ratcliffe'a liczby są niedokładne. Dane z urzędu statystycznego ONS wskazują, że populacja Wielkiej Brytanii w połowie 2020 roku wynosiła 67 mln, zaś w połowie 2024 roku - 70 mln, natomiast wspomniane przez niego 58 mln liczyła w 2000 roku.

Powodem oburzenia brytyjskich władz nie są jednak nieprawidłowości w liczbach, a wypowiedź o "kolonizowaniu" kraju przez imigrantów. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił słowa miliardera jako "obraźliwe i błędne".

"Wielka Brytania to dumny, tolerancyjny i różnorodny kraj. Jim Ratcliffe powinien przeprosić" - napisał na platformie X, dołączając do link do kontrowersyjnego wywiadu.

W wywiadzie ze Sky News Ratcliffe skrytykował również działania samego premiera. Miliarder i udziałowiec klubu piłkarskiego Manchester United uznał, że Starmer nie jest właściwym człowiekiem do kierowania krajem, bo "być może jest zbyt miły", by podejmować trudne, lecz konieczne dla gospodarki decyzje.

Wypowiedzi Ratcliffe'a potępiła między innymi brytyjska organizacja działająca na rzecz równości i inkluzywności w futbolu Kick It Out.

"Komentarze Sir Jima Ratcliffe'a są haniebne i głęboko dzielące w czasach, gdy piłka nożna tak wiele robi, aby zjednoczyć społeczności" - czytamy w oświadczeniu organizacji.

- Wzywanie do ograniczenia imigracji to jedno, a przedstawianie przybywających tu osób jako wrogiej siły najeźdźczej to zupełnie co innego. Są one nieprawdziwe, obraźliwe, podburzające i powinny zostać wycofane - powiedział z kolei wpływowy burmistrz Manchesteru Burnham.

73-letni Jim Ratcliffe jest założycielem i prezesem konglomeratu chemicznego INEOS, a od grudnia 2023 roku także mniejszościowym udziałowcem klubu piłkarskiego Manchester United. W 2018 roku stał się najbogatszym obywatelem Wielkiej Brytanii z majątkiem liczącym ponad 21 miliardów funtów.

