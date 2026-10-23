W skrócie Rząd Wielkiej Brytanii uruchomił kampanię "Bądź gotowy", zachęcającą obywateli do zgromadzenia zapasów na wypadek sytuacji kryzysowych.

Minister obrony Wes Streeting wskazał na zagrożenia takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, cyberataki oraz możliwe zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Obywatelom zalecono zgromadzenie wody, żywności, gotówki oraz odbiornika radiowego, aby móc przetrwać trzy dni w przypadku wystąpienia kryzysu.

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Brytyjski rząd zaapelował w czwartek do obywateli, by zrobili zapasy na wypadek sytuacji kryzysowej: od jedzenia, przez gotówkę po odbiornik radiowy.

Na Wyspach ruszyła kampania "Bądź gotowy", w jej ramach opublikowano listę produktów, w które należy się zaopatrzyć "na wypadek najgorszego".

Dziewięć litrów wody pitnej na osobę, trzydniowy zapas jedzenia o długiej dacie ważności, produkty higieniczne, latarka z zapasowymi bateriami, radio z częstotliwościami UKF i naładowany powerbank - to część wykazu opublikowanego na rządowych stronach.

Towarzyszą mu ulotki oraz spoty reklamowe w radiu i mediach społecznościowych. Według rządzących każdy obywatel powinien umieć sobie odpowiedzieć na pytanie: "czy jestem w stanie przetrwać trzy dni kryzysu?".

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"Bądź gotowy na wypadek najgorszego". Wielka Brytania z apelem do obywateli

Minister obrony Wes Streeting podkreślił, że chce, by mieszkańcy Wielkiej Brytanii byli przygotowani m.in. na ekstremalne zjawiska pogodowe, jak pożary czy powodzie. Przyznał zarazem, że trzeba też brać pod uwagę poważniejsze scenariusze.

- Musimy pójść o krok dalej i zapytać społeczeństwo: czy jesteście przygotowani na coraz bardziej zaawansowane cyberataki wymierzone w nasze przedsiębiorstwa? - zapytał.

- Czy jesteście przygotowani na możliwość zakłócenia dostaw podstawowych towarów wskutek działań wrogich państw lub terrorystów? Jak poradzilibyśmy sobie, gdyby przestały działać systemy płatności w lokalnym supermarkecie? - wyliczał Streeting podczas rozmowy z dziennikarzami.

Rząd zaapelował też do obywateli, by zabezpieczyli gotówkę, kopie dokumentów, zaopatrzyli się w śpiwory, pieluchy, a także jedzenie dla zwierząt domowych.

Podobne zalecenia wystosowały wcześniej rządy m.in. Francji, Holandii oraz Irlandii.



