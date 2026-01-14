Na władze Luwru spadła lawina krytyki. Padły porównania do Donalda Trumpa
Władze Luwru wprowadziły nowe, wyższe ceny biletów. Najczęściej odwiedzane muzeum na świecie pobiera opłaty wyższe o 10 euro niż w 2025 r., ale nie od wszystkich - podała agencja AFP. Wzrost przychodów instytucji szacowany jest nawet na 20 mln euro rocznie, jednak decyzja o wprowadzeniu podwyżek wzbudziła ostre protesty związków zawodowych oraz sprzeciw akademików.
W skrócie
W życie wszedł nowy cennik biletów wstępu do Luwru - część odwiedzających zamiast zapłaci 32 euro (ok. 135 zł) zamiast dotychczasowych 22. Wzrosną także ceny biletów wstępu do Wersalu i innych państwowych muzeów Francji.
Zmiana cen biletów dotyczyć będzie wyłącznie turystów spoza Unii Europejskiej. Na niższe, dotychczasowe stawki mogą liczyć także obywatele Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
"Wśród osób dotkniętych zmianami znajdą się obywatele USA, Wielkiej Brytanii i Chin, którzy stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych gości muzeum, a także turyści z biedniejszych krajów" - podała telewizja France 24.
Luwr zmienia ceny, Sprzeciw związków i naukowców
Stacja przekazała, że decyzja o wybiórczej podwyżce spotkała się z krytyką związków zawodowych pracowników Luwru. Według nich decyzja jest "szokująca filozoficznie, socjalnie i na poziomie ludzkim".
Związkowcy zapowiedzieli strajki. Zwracają uwagę, że podwyżka w ich ocenie to nie tylko przejaw dyskryminacji, ale także dodatkowe obowiązki dla pracowników instytucji. "Personel będzie teraz musiał sprawdzać dokumenty tożsamości gości" - podała stacja.
Decyzja o podwyżkach jest także krytykowana w kręgach akademickich. Dr Patrick Poncet z Sorbony opublikował w "Le Monde" artykuł, w którym podwyżki nazwał "symptomem powrotu bezwstydnego nacjonalizmu" i stwierdził, że francuskie muzeum "toczy tę samą walkę", co Donald Trump i ruch MAGA. W amerykańskich parkach narodowych w 2026 r. zaczęła obowiązywać dodatkowa opłata dla turystów spoza USA w wys. 100 dol.
Skok stulecia w Luwrze. Jedną z przyczyn niedostatki w finansowaniu
W styczniu zeszłego roku Emmanuel Macron zaprezentował ambitny plan renowacji Luwru. W ramach inicjatywy "Nowy Renesans" prezydent Francji zapowiedział m.in. remont głównego wejścia do Luwru i piramidy. Koszt przedsięwzięcia został oszacowany na 700-800 mln euro.
"Nowy Renesans" został zapowiedziany przed zuchwałym napadem na Luwr w połowie października. Sprawcy w przebraniach robotników użyli dźwigu do sforsowania wejścia przez jeden z balkonów. Skradziono klejnoty koronne francuskich władców, łącznie osiem bezcennych obiektów muzealnych.
Choć policja zatrzymała podejrzanych, klejnotów nie udało się jak dotąd odzyskać. Jako jedną z przyczyn, przez które tak zuchwała kradzież była w ogóle możliwa, policja wskazała luki w przestarzałym systemie zabezpieczeń. "Krok technologiczny nie został dokonany" - mówił szef paryskiej policji Patrice Faure.
