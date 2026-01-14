W skrócie Luwr wprowadza wyższe ceny biletów, które dotyczą tylko turystów spoza UE, szczególnie dotykając gości z USA, Wielkiej Brytanii i Chin.

Zmiana spotkała się z ostrą krytyką związków zawodowych, akademików, którzy zarzucają władzom nacjonalizm i dyskryminację.

Podwyżki mają zrekompensować niedostatki finansowe i umożliwić kosztowną renowację muzeum po głośnej kradzieży.

W życie wszedł nowy cennik biletów wstępu do Luwru - część odwiedzających zamiast zapłaci 32 euro (ok. 135 zł) zamiast dotychczasowych 22. Wzrosną także ceny biletów wstępu do Wersalu i innych państwowych muzeów Francji.

Zmiana cen biletów dotyczyć będzie wyłącznie turystów spoza Unii Europejskiej. Na niższe, dotychczasowe stawki mogą liczyć także obywatele Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

"Wśród osób dotkniętych zmianami znajdą się obywatele USA, Wielkiej Brytanii i Chin, którzy stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych gości muzeum, a także turyści z biedniejszych krajów" - podała telewizja France 24.

Luwr zmienia ceny, Sprzeciw związków i naukowców

Stacja przekazała, że decyzja o wybiórczej podwyżce spotkała się z krytyką związków zawodowych pracowników Luwru. Według nich decyzja jest "szokująca filozoficznie, socjalnie i na poziomie ludzkim".

Związkowcy zapowiedzieli strajki. Zwracają uwagę, że podwyżka w ich ocenie to nie tylko przejaw dyskryminacji, ale także dodatkowe obowiązki dla pracowników instytucji. "Personel będzie teraz musiał sprawdzać dokumenty tożsamości gości" - podała stacja.

Decyzja o podwyżkach jest także krytykowana w kręgach akademickich. Dr Patrick Poncet z Sorbony opublikował w "Le Monde" artykuł, w którym podwyżki nazwał "symptomem powrotu bezwstydnego nacjonalizmu" i stwierdził, że francuskie muzeum "toczy tę samą walkę", co Donald Trump i ruch MAGA. W amerykańskich parkach narodowych w 2026 r. zaczęła obowiązywać dodatkowa opłata dla turystów spoza USA w wys. 100 dol.

Skok stulecia w Luwrze. Jedną z przyczyn niedostatki w finansowaniu

W styczniu zeszłego roku Emmanuel Macron zaprezentował ambitny plan renowacji Luwru. W ramach inicjatywy "Nowy Renesans" prezydent Francji zapowiedział m.in. remont głównego wejścia do Luwru i piramidy. Koszt przedsięwzięcia został oszacowany na 700-800 mln euro.

"Nowy Renesans" został zapowiedziany przed zuchwałym napadem na Luwr w połowie października. Sprawcy w przebraniach robotników użyli dźwigu do sforsowania wejścia przez jeden z balkonów. Skradziono klejnoty koronne francuskich władców, łącznie osiem bezcennych obiektów muzealnych.

Choć policja zatrzymała podejrzanych, klejnotów nie udało się jak dotąd odzyskać. Jako jedną z przyczyn, przez które tak zuchwała kradzież była w ogóle możliwa, policja wskazała luki w przestarzałym systemie zabezpieczeń. "Krok technologiczny nie został dokonany" - mówił szef paryskiej policji Patrice Faure.

