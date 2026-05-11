Na wiosnę Rosjan odwiedziła surowa zima. Sparaliżowała stutysięczne miasto
Mróz sięgający prawie -10 stopni, do tego porywisty wiatr i intensywne opady śniegu w weekend spadły na rosyjski Nojabrsk. Cały czas nie funkcjonuje tamtejsze lotnisko, a mieszkańcom zalecono ostrożność i pilnowanie dzieci. Miejscami zaspy mają ponad pół metra wysokości.
Przez całą noc na ulicach Nojabrska pracowało 27 jednostek sprzętu odśnieżającego tamtejsze ulice. Miejscowe służby akcję kontynuują w poniedziałek, wspomagani przez mieszkańców, którzy starają się na własną rękę odśnieżyć wejścia do domów oraz samochody.
Kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Wszędzie zrobiło się biało
Z powodu mas śniegu zamknięte pozostaje miejscowe lotnisko. Według serwisu tvmig obiekt pozostanie zamknięty do wtorku, choć nie wiadomo jeszcze, czy uda się zrealizować wówczas poranne loty.
W Nojabrsku intensywnie sypać zaczęło w niedzielę rano. Opadom śniegu towarzyszyły mocniejsze podmuchy wiatru, dochodzące do około 60 km/h. W mieście szybko tworzyły się zaspy, miejscami sięgające 60 cm.
W niedzielę szef lokalnej administracji Aleksiej Romanow zwołał posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych. Mieszkańcom zalecono zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie korzystania z prywatnych pojazdów.
Dodatkowo biuro burmistrza ostrzegło, że z powodu dużego obciążenia śniegiem mogą się łamać gałęzie i całe drzewa. Wezwano do ochrony najmłodszych:
"Prosimy o ograniczenie pobytu dzieci na ulicy, jeśli to możliwe" - apelowały miejscowe władze.
Ze względu na fatalne warunki w tamtejszych szkołach obowiązuje nauka zdalna, a niektóre zajęcia odwołano.
Krajobraz po śnieżnej burzy. To jeszcze nie koniec
W poniedziałek udało się częściowo przywrócić ruch na niektórych drogach. W dalszym ciągu jednak mogą się na nich poruszać pojazdy wyposażone w zimowe opony. Wiele odcinków dróg pozostaje nieprzejezdnych.
Pogoda w poniedziałek w tym regionie wciąż jest bardzo trudna. Temperatura wynosi tam -9 stopni, a w niektórych miejscach synoptycy spodziewają się podmuchów wiatru do nawet 90 km/h. Wichury mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Miasto Nojabrsk leży w środkowej części Rosji, w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, w rejonie purowskim. Liczy około 106 tys. mieszkańców, a jego największym źródłem przychodów jest wydobycie ropy i gazu ziemnego z okolicznych złóż.
Źródło: Noyabrsk-inform, Tvmig, Yamal1
