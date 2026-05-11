Przez całą noc na ulicach Nojabrska pracowało 27 jednostek sprzętu odśnieżającego tamtejsze ulice. Miejscowe służby akcję kontynuują w poniedziałek, wspomagani przez mieszkańców, którzy starają się na własną rękę odśnieżyć wejścia do domów oraz samochody.

Kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Wszędzie zrobiło się biało

Z powodu mas śniegu zamknięte pozostaje miejscowe lotnisko. Według serwisu tvmig obiekt pozostanie zamknięty do wtorku, choć nie wiadomo jeszcze, czy uda się zrealizować wówczas poranne loty.

W Nojabrsku intensywnie sypać zaczęło w niedzielę rano. Opadom śniegu towarzyszyły mocniejsze podmuchy wiatru, dochodzące do około 60 km/h. W mieście szybko tworzyły się zaspy, miejscami sięgające 60 cm.

W niedzielę szef lokalnej administracji Aleksiej Romanow zwołał posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych. Mieszkańcom zalecono zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie korzystania z prywatnych pojazdów.

Dodatkowo biuro burmistrza ostrzegło, że z powodu dużego obciążenia śniegiem mogą się łamać gałęzie i całe drzewa. Wezwano do ochrony najmłodszych:

"Prosimy o ograniczenie pobytu dzieci na ulicy, jeśli to możliwe" - apelowały miejscowe władze.

Ze względu na fatalne warunki w tamtejszych szkołach obowiązuje nauka zdalna, a niektóre zajęcia odwołano.

Krajobraz po śnieżnej burzy. To jeszcze nie koniec

W poniedziałek udało się częściowo przywrócić ruch na niektórych drogach. W dalszym ciągu jednak mogą się na nich poruszać pojazdy wyposażone w zimowe opony. Wiele odcinków dróg pozostaje nieprzejezdnych.

Pogoda w poniedziałek w tym regionie wciąż jest bardzo trudna. Temperatura wynosi tam -9 stopni, a w niektórych miejscach synoptycy spodziewają się podmuchów wiatru do nawet 90 km/h. Wichury mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Miasto Nojabrsk leży w środkowej części Rosji, w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, w rejonie purowskim. Liczy około 106 tys. mieszkańców, a jego największym źródłem przychodów jest wydobycie ropy i gazu ziemnego z okolicznych złóż.

Źródło: Noyabrsk-inform, Tvmig, Yamal1

