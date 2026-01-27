W sobotę w Minneapolis agenci służb ds. imigracji zastrzelili 37-letniego Aleksa Prettiego. Początkowo utrzymywano, że był on uzbrojony i zachowywał się agresywnie. Jak wiadomo obecnie, mężczyzna nie miał przy sobie broni.

Opisywane wydarzenie było drugim takim przypadkiem w mieście od momentu, kiedy ulice zostały opanowane przez agentów, co doprowadziło do zamieszek z protestującymi przeciwko ich obecności.

Z nowego sondażu wynika, że rygorystyczna polityka Donalda Trumpa w sprawie imigracji do Stanów Zjednoczonych coraz mniej odpowiada pytanym Amerykanom.

Sondaż poparcia dla Donalda Trumpa. Amerykanie odstępują od jego polityki

39 proc. Amerykanów popiera postawę Trumpa w kwestii imigracji, co stanowi spadek z 41 proc. na początku tego miesiąca, podczas gdy 53 proc. nie popiera polityki prezydenta.

Jak podkreślił Reuters, w ubiegłym roku w lutym, po inauguracji Trumpa, 50 proc. badanych popierało jego politykę w tej sprawie, a 41 proc. było odmiennego zdania.

Agencja przypomniała, że Trump wygrał wybory m.in. po obietnicy gwałtownego wzrostu liczby deportacji. "Funkcjonariusze imigracyjni, często w taktycznym stroju wojskowym, stali się powszechnym widokiem w całym kraju" - zauważono.

Większość pytanych Amerykanów: Agenci posunęli się za daleko

Około 58 proc. respondentów nowego sondażu stwierdziło, że agenci amerykańskiej Agencji Imigracyjnej i Celnej (ICE) posunęli się "za daleko" w swoich działaniach. Spośród badanych 12 proc. uważa, że funkcjonariusze działali prawidłowo, a 26 proc. uważa, że ich zachowanie było "w miarę właściwe".

Wśród przeciwników polityki Trumpa dominują zwolennicy opozycji. Około dziewięciu na dziesięciu Demokratów stwierdziło, że agenci posunęli się za daleko, w porównaniu do dwóch na dziesięciu Republikanów i sześciu na dziesięciu wyborców niezależnych.

Autorzy badania podkreślili jednak, że mimo spadku notowań Trump nadal wypada w kwestii imigracji wyraźnie lepiej niż Joe Biden. Większe zaufanie budzą też Republikanie: 37 proc. badanych uważa, że lepiej radzą sobie z imigracją, wobec 32 proc. wskazań na Demokratów, a pozostali nie mają zdania lub nie widzą różnicy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 23-25 stycznia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W badaniu uczestniczyło 1139 dorosłych Amerykanów.

Źródło: Reuters

