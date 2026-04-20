Na trzymetrowym tsunami może się nie skończyć. Możliwe "megatrzęsienie"

Jakub Wojciechowski

Tsunami dociera do japońskiego wybrzeża. Pierwsza fala ma 80 cm, ale kolejne mogą być trzykrotnie wyższe. To efekt silnego trzęsienia ziemi, które w poniedziałek rano zanotowano na głębokości 10 kilometrów. Możliwe, że niedługo nadejdzie znacznie silniejszy kataklizm. Specjaliści ostrzegają przed zbliżającym się "megatrzęsieniem", które może dotknąć ponad 180 miast.

Trzęsienie ziemi w Japonii miało magnitudę 7,7. Może wywołać tsunami wysokie na trzy metry
Epicentrum poniedziałkowego trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 10 km, na wschód od Wysp Japońskichmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Tsunami wywołane trzęsieniem ziemi o magnitudzie 7,7 mogą osiągać do 3 metrów wysokości i uderzyć w wybrzeża prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate.
  • Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzega przed możliwym "megatrzęsieniem", które może zagrozić 182 miejscowościom.
  • Pociągi dużych prędkości Shinkansen oraz lokalne połączenia w prefekturach Iwate i Hokkaido zostały wstrzymane, natomiast lotniska działają bez zakłóceń.
W poniedziałek zatrzęsło się morskie dno nieopodal północnej Japonii. O godz. 16:53 lokalnego czasu doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 (wcześniej podawano magnitudę 7,5). Jego epicentrum znajdowało się na głębokości około 10 km, przy regionie Sanriku w prefekturze Iwate. Ostrzeżenia przed tsunami wydano dla nadmorskich rejonów prefektur Iwate, Hokkaido i Aomori.

Tsunami uderza wielokrotnie. Nadają ostrzeżenia przez głośniki

Ruchy dna morskiego wywołały fale tsunami, przed którymi ostrzegają władze Japonii. Fale te nie zbliżą się swoim rozmiarem do tych z 2011, które spustoszyły wschodnią Japonię - wówczas osiągały one ponad 10, a miejscami ponad 20 metrów wysokości.

Najnowsze ostrzeżenie dotyczy fal mogących osiągać do 3 metrów wysokości - te fale mogą uderzyć w pacyficzne wybrzeże prefektur Hoikkaido, Aomori i Iwate.

Wstrząsy były na tyle silne, że przestawiały meble w mieszkaniach. Nagranie poniżej pochodzi z miasta Hachinohe w prefektirze Aomori:

Choć wyraźnie mniejsze od rekordowych, takie fale tsunami wciąż mogą stwarzać zagrożenie - ostrzegła Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA).

"Osoby przebywające na wybrzeżu lub wzdłuż rzek powinny natychmiast ewakuować się w bezpieczne miejsce, takie jak wzniesienia lub budynki. Tsunami uderza wielokrotnie. Nie opuszczaj bezpiecznego miejsca, dopóki alarm nie zostanie zdjęty" - napisali specjaliści JMA w komunikacie.

Pierwsze uderzenia fal już odnotowano. Tsunami o wysokości 80 cm uderzyło w port Kuji prefekturze Iwate. Tam woda cały czas wzbiera.

"Jak tylko usłyszeliśmy alarm ostrzegający przed trzęsieniem ziemi, wszyscy zbiegliśmy po schodach" - powiedziała telewizji BBC mieszkająca w Hokkaido obywatelka Mjanmy Chaw Su Thwe. Kobieta dodała, że same "wstrząsy były relatywnie łagodne".

Zobacz również:

Trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Władze ostrzegają przed tsunami

Według jej relacji obecnie z głośników na ulicach nadawane są komunikaty ostrzegające przed możliwymi falami tsunami. Pracownikom zezwolono na wcześniejsze wyjście z pracy.

Szykują się na "megatrzęsienie". Ostrzeżenie dla 182 miast

Wstrząsy zarejestrowały niektóre kamery monitoringu. Poniższy film pochodzi z nadmorskiej miejscowości Miyako:

Nakaz ewakuacji w regionie Tohoku wydano dla terenów zamieszkanych przez 170 tys. osób.

Możliwe, że niedługo region nawiedzi jeszcze większy kataklizm. JMA wystosowało ostrzeżenie przed możliwym "megatrzęsieniem" - informuje serwis NHK. Możliwe, że osiągnie ono magnitudę w okolicach 8.

Według ekspertów na jego nadejście powinni się przygotować mieszkańcy siedmiu prefektur. Ostrzeżenie to swoim zasięgiem pokrywał 182 miasta i miejscowości leżące między Hokkaido a Chiba.

Zobacz również:

Erupcja wulkanu Sakurajima w prefekturze Kagoshima w Japonii. Od grudnia wulkan pozostawał uśpiony
Przebudził się potężny wulkan. "Moje ubranie stało się całkowicie czarne"

Pociągi zatrzymane, lotniska nie przerywają pracy. W Fukuszimie stabilnie

Pomimo trzęsienia ziemi i zagrożenia falą tsunami japońskie lotniska funkcjonują bez zakłóceń.

Żadnych problemów nie zanotowano również w rejonie elektrowni atomowej Fukuszima, która została zniszczona przez tsunami w 2011 roku. Jak poinformował operator obiektu, firma Tokyo Electric Power Company, nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania.

W żadnym stopniu nie ucierpiały również elektrownie atomowa Higashidori w prefekturze Aomori oraz Onagawa w prefekturze Miyagi. Nie doszło również do żadnych wycieków materiałów radioaktywnych na składowiskach w okolicach elektrowni.

Trzęsienie ziemi wymusiło z kolei wstrzymanie kursowania słynnych pociągów dużych prędkości Shinkansen między stacjami Tokio a Shin-Aomori oraz między stolicą Japonii a stacją Fukuszima. Nie kursują też składy między stacjami Akita oraz Morioka.

Wstrzymano także ruch wszystkich pociągów na liniach lokalnych w prefekturze Iwate oraz zawieszono niektóre połączenia w prefekturze Hokkaido.

Zobacz również:

Japonia. Potężne trzęsienie ziemi na wyspie Hokkaido. Doszło do niego na mniej niż dwa dni po wstrząsach o magnitudzie 7,5
Czarna seria w Japonii. Doszło do potężnego trzęsienia ziemi

Źródło: NHK, "Asahi Shimbun", Japan News, BBC

