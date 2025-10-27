W skrócie Donald Trump został zapytany o możliwość ubiegania się o trzecią kadencję, mimo że konstytucja USA tego zabrania.

Były prezydent wskazał, że wśród potencjalnych kandydatów na jego miejsce znajdują się wiceprezydent JD Vance i sekretarz stanu Marco Rubio.

Steve Bannon zasugerował istnienie planu umożliwiającego Trumpowi pozostanie w Białym Domu.

Donald Tump pytany był w poniedziałek o sugestię Steve'a Bannona. Były główny strateg Białego Domu i wielki zwolennik amerykańskiego przywódcy stwierdził, że Trump powinien ubiegać się o kolejną kadencję w Białym Domu.

- Bardzo bym tego chciał, mam najlepsze wyniki w historii - odpowiedział Trump dziennikarzom obecnym na pokładzie Air Force One w drodze do Japonii. Prezydent USA dodał jednak, że "nie zastanawiał się nad ponownym kandydowanie", które uniemożliwia mu konstytucja USA i podkreślił, że Ameryka "ma naprawdę dobrych ludzi".

Zapytany o konkretne nazwiska, Trump wskazał na obecnego na pokładzie sekretarza stanu Marco Rubio, mówiąc, że "jeden z nich stoi tuż obok". Wspomniał także o wiceprezydencie USA. - Oczywiście J.D. (Vance) jest świetny. Wiceprezydent jest świetny - powiedział Trump, zaznaczając, że "nie wie, czy ktokolwiek chciałby startować przeciwko tej dwójce".

USA. Trzecia kadencja Trumpa możliwa? Zwolennicy ruchu MAGA chcą zmiany konstytucji

Zgodnie z 22. poprawką do Konstytucji "nikt nie może być wybrany na urząd prezydenta więcej niż dwa razy". Mimo to optujący za Trumpem Bannon stwierdził, że "jest plan", sugerując, że pozostanie republikańskiego lidera w Białym Domu miałoby być możliwe.

To nie pierwszy raz, gdy 22. poprawka do konstytucji USA znajduje się na ustach amerykańskich władz. W styczniu tego roku członek Izby Reprezentantów, republikanin Andy Ogles wyszedł z propozycją zmian w przepisach, które miałyby umożliwić amerykańskim przywódcom sprawowanie trzeciej kadencji na fotelu prezydenta, pod warunkiem, że dwie pierwsze z nich nie następowałyby po sobie. Donald Trump wpisywałby się w tę zasadę.

Sam Trump pytany, czy wyklucza taką możliwość, odpowiedział tajemniczo: "Czy wykluczam? Musicie mi powiedzieć".

