W skrócie W Stanach Zjednoczonych prowadzone są rozmowy na temat umożliwienia Ukrainie produkcji pocisków przechwytujących Patriot, które są kluczowe dla ukraińskiej obrony przed rosyjskimi atakami.

Donald Trump po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu wyraził ostrożność w udzieleniu licencji na produkcję rakiet Patriot przez Ukrainę, a przedstawiciele amerykańskiego wojska oraz przemysłu obronnego zgłosili obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Do rozważanych opcji należy budowa komponentów systemu Patriot w Ukrainie z montażem w Niemczech, włączenie Ukrainy do amerykańsko-europejskiego programu przechwytywania Patriot oraz stworzenie tańszej wersji PAC-3.

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Ukraina, jak dowodzi środowy atak Rosji na obwód kijowski, zmaga się z niedoborem broni antybalistycznej. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że w czasie nalotów nie udało się im się zestrzelić ani jednego rosyjskiego pocisku.

W związku z tym Kijów zabiega o kolejne pociski Patriot PAC-3, które pozwoliłyby skutecznie bronić Ukrainę przed coraz częstszymi rosyjskimi nalotami. Podczas lipcowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Turcji prezydent USA zapowiedział, że Ukrainie zostanie przyznana licencja na produkcję tych rakiet.

Ukraina oczekuje licencji na produkcję Patriotów. W USA trwają rozmowy

Jak podaje Reuters, powołując się na cztery źródła zaznajomione z przebiegiem rozmów, Trump zmienił zdanie w sprawie licencji, co wyraził po wizycie Zełenskiego w Białym Domu 28 lipca.

Po spotkaniu, określonym przez dwa źródła mianem "trudnego", prezydent USA powiedział w rozmowie z reporterami, że Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na udzielenie Ukrainie licencji i muszą być "bardzo ostrożne w kwestii pozwolenia komukolwiek na produkowanie ich (rakiet Patriot - red.)".

Zdaniem trzech informatorów agencji Reutera przedstawiciele przemysłu obronnego oraz amerykańskiego wojska zgłaszali obawy dotyczące bezpieczeństwa, w związku z czym apele Zełenskiego zostały odsunięte na bok.

Tymczasem, jak twierdzi jedno ze źródeł, rozmowy w tej sprawie są jednak kontynuowane, a uczestniczą w nich między innymi amerykańscy producenci broni oraz wojskowi. Biały Dom odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

Wysłannik USA w Kijowie. Źródła: W sprawie Patriotów rozważa się trzy opcje

Porozumienie między stronami pomaga osiągnąć Matthew Whitaker, ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO. W lipcu spotkał się z ukraińskimi urzędnikami oraz przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego w Kijowie celem omówienia dostępnych opcji - donosi czterech informatorów.

Rzecznik Whitakera przekazał jedynie, że rozmowy służyły "zbadaniu możliwości współpracy w zakresie innowacji na polu walki, takich jak drony, które przyniosą korzyści amerykańskim żołnierzom".

Jak podaje Reuters, rozważane są trzy opcje. Pierwsza oznaczałaby budowę komponentów systemu Patriot w Ukrainie i wysłanie ich do Niemiec, gdzie byłyby montowane. W grze jest również włączenie Ukrainy do amerykańsko-europejskiego programu przechwytywania Patriot, a także umożliwienie Kijowowi zbudowania tańszej wersji PAC-3.

Źródła: Reuters, AFP



