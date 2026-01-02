W skrócie Ramzan Kadyrow trafił do szpitala w Moskwie tuż przed dorocznym spotkaniem Rady Państwa z udziałem Władimira Putina.

Stan zdrowia przywódcy Czeczenii gwałtownie się pogorszył, co uniemożliwiło mu uczestnictwo w ważnym wydarzeniu.

W mediach od dawna pojawiają się spekulacje na temat problemów zdrowotnych Kadyrowa, ale oficjalna przyczyna hospitalizacji pozostaje nieznana.

Jak informuje portal Kavkaz.Realii, Kadyrow przybył do Moskwy na tradycyjne spotkanie Rady Państwa z prezydentem Władimirem Putinem i przedstawicielami rosyjskich regionów.

Ostatecznie Kadyrowowi nie udało się na nie dotrzeć. Stan jego zdrowia pogorszył się gwałtowanie w nocy i czeczeński przywódca musiał zostać pilnie przetransportowany do szpitala.

Posiedzenie Rady Państwa odbyło się bez udziału przedstawiciela Republiki Czeczeńskiej. Według informacji portalu Nowaja Gazieta Europa, który powołuje się na źródło bliskie Kadyrowowi, "w Moskwie ledwo udało się go uratować".

Rosja. Kadyrow trafił do szpitala. Źródła o poważnych problemach ze zdrowiem

Czeczeński przywódca bezpośrednio po pobycie w szpitalu w Moskwie został przetransportowany do Czeczeni. W ciągu ostatniego tygodnia nie pojawił się publicznie. Dokładna przyczyna hospitalizacji polityka nie jest znana.

Jak zauważa Kavkaz.Realii, 14 grudnia odbyło się wielokrotnie wcześniej przekładane bezpośrednie spotkanie Kadyrowa z mieszkańcami i dziennikarzami. Było to najkrótsze z jego dotychczasowych wystąpień, po raz pierwszy też nie opublikowano pełnego nagrania.

Wiosną ubiegłego roku pojawiły się informacje mówiące, że przywódca Czeczeni od kilku lat zmaga się z martwicą trzustki. Sam Kadyrow odrzucił te doniesienia, uznając je za "plotki".

Źródło: Kavkaz.Realii, Nowaja Gazieta Europa

