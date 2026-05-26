W skrócie Aleksandr Szochin zaproponował rosyjskiemu rządowi, by przedsiębiorcy finansowali zakup ciężkiej broni i systemów elektronicznych do obrony strategicznych zakładów przemysłowych przed atakami z Ukrainy.

Szochin zwrócił się do Władimira Putina o odroczenie kar za opóźnienia w podatkach i innych opłatach, uzasadniając to obecnymi naprawami uszkodzonych obiektów.

Rosyjski rząd zezwolił prywatnym firmom chroniącym przemysłowe obiekty na używanie karabinów automatycznych kalibru 7,62 oraz umożliwił pobór rezerwistów do jednostek odpowiedzialnych za ochronę strategicznych celów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zakłady produkujące ropę, przedsiębiorstwa nawozowe oraz porty znacznie ucierpiały w wyniku wzrostu liczby ukraińskich ataków dronów - przypomina agencja Reutera.

Aleksandr Szochin z Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP), określany jako "szef najpotężniejszego lobby biznesowego", spotkał się z Władimirem Putinem. Zadeklarował, że wielkie firmy mogą sfinansować zakup ciężkiej broni i systemów elektronicznych do obrony zakładów przed nalotami bezzałogowców.

Rosja. Aleksandr Szochin z misją na Kremlu, rozmawiał z Putinem

Z relacji zamieszczonej na stronie internetowej Kremla wynika, że Szochin mówił m.in. o zakupie instalacji laserowych. - Potrzebny jest mechanizm, w którym schematy finansowania będą jasne. Może to być jakiś fundusz lub inna forma finansowania ukierunkowanego - tłumaczył.

Zarazem Aleksandr Szochin zwrócił się do Władimira Putina z prośbą o odroczenie zapłaty kar za opóźnienia w podatkach i innych płatnościach do budżetu państwa. Jak wskazywał, firmy naprawiają obecnie obiekty uszkodzone podczas ukraińskich ataków.

Rosyjskie firmy chronią strategiczne obiekty. Wielki strach przed atakiem dronów

Przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców poskarżył się również na przemieszczanie się jednostek wysłanych do ochrony wielkich przedsiębiorstw. Jak zaznaczył, częste rotacje między lokalizacjami faktycznie osłabiają ochronę.

Agencja Reutera przypomina, że rosyjski rząd zezwolił na używanie przez prywatne firmy strzegące obiektów przemysłowych karabinów automatycznych kalibru 7,62. Wydano również zgodę na pobór rezerwistów do lokalnych jednostek chroniących strategiczne firmy.

Źródło: Reuters





"Odważny człowiek". Przydacz o sędziu Kapińskim Polsat News Polsat News