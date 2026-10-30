W skrócie Najnowsza okładka tygodnika "The Economist" przedstawia karykaturę premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama, obok którego widnieje słoik polskich ogórków marki Krakus.

Publikacja krytykuje kosmetyczne zmiany w budżecie rządu Burnhama, zarzucając mu brak konkretnych rozwiązań politycznych i odwlekanie trudnych decyzji na czas po wyborach.

Eksperci z Institute for Fiscal Studies szacują, że brytyjski rząd musi znaleźć około 30 miliardów funtów, aby sfinansować wydatki na obronność i uniknąć cięć w 2027 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Tematem nowego numeru brytyjskiego tygodnika "The Economist" są zmiany w krajowym budżecie. W publikacji zwrócono uwagę, że działania gabinetu Andy'ego Burnhama są w tym zakresie bardzo kosmetyczne i mają marginalne znaczenie.

Tygodnik podkreśla, że wielkie pomysły premiera mogą okazać się niewystarczające w obliczu wyzwań, przed którymi stoi obecnie kraj. "Nie przyniesie korzyści ani Burnhamowi, ani Wielkiej Brytanii sytuacja, w której premier będzie jedynie zabijał czas, serwując kolejne porcje optymizmu pozbawionego konkretnych rozwiązań politycznych".

Polskie ogórki w brytyjskiej gazecie. Skrytykowano premiera Burnhama

Owo "zabijanie czasu" zostało zobrazowane na okładce gazety, na której przedstawiono premiera siedzącego na fotelu. W ręku polityk trzyma pilot sugerujący, że ogląda telewizję. Na ilustracji znalazł się też polski akcent - na podłodze obok fotela stoi słoik ogórków konserwowych polskiej marki Krakus.

Polskie ogórki na okładce "The Economist" "The Economist" materiał zewnętrzny

Nie jest jasne, dlaczego ilustratorzy "The Economist" postanowili sięgnąć właśnie po polski produkt. Samo umieszczenie na ilustracji słoika ogórków zagranicznej marki ma jednak swoje uzasadnienie w treści artykułu o brytyjskim budżecie.

Jak czytamy w publikacji, obecny premier rozumie lepiej niż jego poprzednik "polityczną wartość rozdawania popularnych prezentów, takich jak wypłaty po 100 funtów czy tańsze korniszony w supermarketach, których ceny spadły dzięki obniżeniu ceł na produkty spożywcze".

Umieszczenie na okładce ogórków z Polski wynika być może z faktu, że na terenie Wielkiej Brytanii mieszka wielu Polaków i funkcjonują tam sklepy, gdzie można nabyć nasze produkty spożywcze, w tym marki Krakus.

Od ogórków po problemy budżetowe. "Rząd utrzymuje się na powierzchni"

Oczywiście nie samymi ogórkami Brytyjczycy żyją. W publikacji podkreślono, że za każdym razem, gdy Burnham wykazuje się odwagą - jak w przypadku proponowanego ograniczenia świadczeń emerytalnych, finansowania opieki społecznej czy odbudowy relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską - odkłada trudne decyzje na okres po następnych wyborach.

"Takie podejście do sprawowania władzy szybko przestanie wystarczać. Przegląd wydatków publicznych, zaplanowany na 2027 rok, będzie trudnym zadaniem. Jak szacuje Institute for Fiscal Studies, niezależny think tank, aby sfinansować wydatki na obronność i uniknąć drastycznych cięć, John Healey (brytyjski minister finansów - red.) będzie musiał znaleźć około 30 miliardów funtów" - czytamy na łamach "The Economist".

"Z politycznego punktu widzenia wyborcy prawdopodobnie stracą cierpliwość do rządu, który jedynie utrzymuje się na powierzchni i nie posuwa kraju naprzód - nawet jeśli od czasu do czasu rzuca im jakiś finansowy ochłap" - podkreślono w gorzkim tonie na łamach gazety.

Źródło: "The Economist"



