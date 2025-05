Po deszczowej i dość chłodnej wiośnie do Hiszpanii " upał nadszedł bez ostrzeżenia " - informują tamtejsze media. Choć mamy jeszcze maj, w kraju panują wyjątkowo wysokie temperatury, typowe dla najgorętszych dni lata - wynika z danych hiszpańskiej agencji meteorologicznej AEMET. Najgoręcej było w czwartek w Sewilli .

Serwis RTVE.es ostrzega, że w kraju panują temperatury niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dlatego, że pojawiają się tak wcześnie w roku. "Zwykle największy wpływ na zdrowie mają epizody ekstremalnych upałów, które pojawiają się w sezonie letnim" - powiedział Hicham Acheback, specjalista do spraw badania wpływu temperatur na ludzi.

Upały pojawiające się tak wcześnie są niebezpieczne, ponieważ nie daje to czasu na dostosowanie się - wyjaśnił ekspert. Czwartek okazał się bardzo gorącym dniem.

" Pierwsze 40 stopni Celsjusza lata przybyło... przed latem " - informuje AEMET. Po raz pierwszy w 2025 roku w Hiszpanii osiągnięto tak wysoką temperaturę. W czwartek na lotnisku w Sewilli zanotowano dokładnie 40,6 st. C .

Do granicy 40 stopni zbliżyło się również kilka miejscowości leżących w dolinach rzek Gwadalkiwir i Gwadiana w Andaluzji. 39,8 st. C było w miejscowości Montoro w Kordobie, a 39,6 st. C w mieście Andujar w Andaluzji.