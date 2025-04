Alar Karis był jednym ze światowych liderów, którzy tłumnie przybyli do Watykanu, by oddać ostatni hołd zmarłemu papieżowi. Podczas uroczystości pogrzebowych przypadło mu miejsce tuż obok Donalda Trumpa i jego żony Melanii.

- Zapytałem, jak przebiega proces pokojowy i poprosiłem go, aby zrobił wszystko, aby proces ten był kontynuowany, aby Stany Zjednoczone go nie opuściły. Obiecał, że to zrobi i wskazał, że jesteśmy stosunkowo blisko rozwiązania, ponieważ właśnie odbył spotkanie z Zełenskim - relacjonował Karis.