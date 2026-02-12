W skrócie Adam Kadyrow, syn Ramzana Kadyrowa, po wypadku samochodowym stracił śledzionę, ma pękniętą szczękę i uszkodzony nerw wzrokowy.

Ramzan Kadyrow opublikował nagranie z synem, na którym widać pogorszenie stanu zdrowia Adama. Kadyrow zaprzecza wszelkim informacjom o wypadku syna.

Według doniesień opozycyjnych mediów Adam Kadyrow leczył się w Moskwie po ciężkim wypadku samochodowym w Groznym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według źródeł niezależnej od Kremla "Nowaja Gazeta Europa" w zeszłym tygodniu Adam Kadyrow został wypisany ze szpitala Botkina w Moskwie, gdzie spędził prawie trzy tygodnie.

To właśnie pozwoliło Ramzanowi Kadyrowowi opublikować kilka dni temu krótki film z synem, który rzekomo ma dowodzić, że nie uległ on żadnemu wypadkowi.

Wyciekło nagranie syna Kadyrowa po wypadku. W tle wypadek

Film, opublikowany 10 lutego na kanale Telegram Ramzana Kadyrowa, trwa niecałą minutę. Według "Nowej Gazety Europy" na nagraniu wideo podpisanym jako "późny obiad" tylko asystent czeczeńskiego dyktatora Wismurada Alijewa je deser w kadrze. Adam Kadyrow, który przez chwilę pojawia się w obiektywie kamery, nic nie je.

Na słabej jakości ujęciach widać, że od ostatniego publicznego wystąpienia Adam wyraźnie schudł. Nie ma też zdrowej cery - zauważają autorzy.

"W klinice Botkina, według naszych informacji, Adamowi Kadyrowowi usunięto śledzionę i zalecono ścisłą dietę na okres sześciu miesięcy, wykluczającą tłuste mięso, pikantne i słone potrawy. U syna Kadyrowa, w wyniku urazu głowy, zdiagnozowano również pęknięcie szczęki, co samo w sobie wykluczało na jakiś czas spożywanie pokarmów stałych. W ciągu trzech tygodni stosowania diety 18-letni Adam Kadyrow schudł i stracił dziecięcą pulchność" - pisze gazeta.

Ponadto według źródeł rosyjskojęzycznego dziennika u młodego Kadyrowa zdiagnozowano uszkodzenie nerwu wzrokowego.

- Nadal nie jest jasne, jakie będą konsekwencje tego urazu, istnieje niebezpieczeństwo, że Dostum (pseudonim Adama Kadyrowa - red.) pozostanie ślepy na jedno oko - powiedział gazecie anonimowy informator.

Kadyrow zaprzecza wersji o wypadku. Mówi o mistyfikacji

Kilka dni temu Ramzan Kadyrow, cytowany przez niezależny serwis Meduza, nazwał doniesienia o wypadku samochodowym swojego syna "mistyfikacją".

- W całym kraju miało miejsce 128 tysięcy wypadków, zginęło 13 009 osób, ale nikogo to nie obchodzi, nikt nic nie mówi. A pojawiła się gdzieś fałszywa informacja o wypadku syna Kadyrowa i stała się numerem jeden w światowych wiadomościach - mówił przywódca Czeczenii podczas spotkania z głównym prokuratorem tej republiki, Arsanem Adajewem.

Wypadek syna Kadyrowa. Dziedzic dyktatora miał udać się do Moskwy na leczenie

O tym, że w Groznym doszło do wypadku, w którym poszkodowany został Adam Kadyrow, w styczniu informował opozycyjny kanał Niyso na Telegramie oraz projekt Kavkaz.Realii, powołując się przy tym na dwa źródła. Według tych doniesień 18-letni syn przywódcy Czeczenii był w ciężkim stanie.

Informator Kavkaz.Realii twierdził, że Adam Kadyrow z powodu dużej prędkości stracił panowanie na prowadzonym przez siebie autem, uderzył w barierę, a pozostałe, jadące w kolumnie pojazdy zderzyły się ze sobą. Nie wiadomo, ile osób ucierpiało w wyniku wypadku.

Serwis podawał również, że 18-latek miał zostać przetransportowany samolotem do Moskwy na leczenie. Po nim do stolicy Rosji miał przybyć także sam Ramzan Kadyrow. Serwis Meduza zaznacza, że władze Czeczenii nie komentowały wcześniej doniesień o wypadku.

Źródła: UNIAN, Nowaja Gazeta

"Polityczny WF": Program SAFE. Czy PiS wygra negatywną narracją? Interia.tv