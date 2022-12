Na morzu rozległ się krzyk. Turystka zginęła w makabryczny sposób

Tragiczne wydarzenia rozegrały się na Morzu Karaibskim w listopadzie. 26-letnia Natalia Andrea Larranaga Fajardo przyleciała na wczasy do Kolumbii z Kalifornii w USA. Ta podróż nie zakończyła się jednak szczęśliwie.

Makabryczne sceny na morzu

W sieci pojawiło się nagrane telefonem wideo, na którym słychać rozdzierające krzyki żeglarzy i turystów, którzy zauważyli czerwoną plamę krwi na wodzie. Jak się okazało, wcześniej 26-letnia turystka wskoczyła do morza, by odzyskać klapki, które wpadły jej do wody.