Powodzie sparaliżowały transport kolejowy, zmusiły do zamknięcia szkół i szlaków turystycznych oraz ogłoszenia najwyższego stopnia alertu pogodowego.

Rekordowe opady deszczu wywołały powodzie w Korei Południowej, powodując śmierć co najmniej trzech osób i zmuszając ponad tysiąc mieszkańców do ewakuacji.

Ulewy doprowadziły do potężnych powodzi nie tylko w Chungcheong Południowym , lecz również w sąsiadującej z nią od północy Gyeonggi - najbardziej zaludnionej prowincji Korei Południowej.

Wiadomo o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych. Jedną z nich jest mężczyzna w wieku ponad 80 lat, którego ciało znaleziono w zalanej piwnicy. Nie przeżył również mężczyzna, który znajdował się w samochodzie zmytym z drogi w Seosan.

Największych opadów doświadczyło miasto Seosan , gdzie w ciągu zaledwie godziny spadło 114,9 litrów wody na metr kwadratowy . Według przedstawicieli lokalnych służb pogodowych to " poziom, który zdarza się raz na 100 lat " - informuje agencja AFP. Według południowokoreańskich ekspertów była to najwyższa jednostkowa suma opadów od chwili rozpoczęcia pomiarów, czyli od 1904 roku .

Jak podało południowokoreańskie ministerstwo spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa w czwartek do godz. 10:00 lokalnego czasu powodzie zmusiły do ewakuacji 1070 osób .

Ciężkie warunki doprowadziły do podniesienia poziomu ostrzeżenia pogodowego do 3, czyli najwyższego. W ostatnich latach stało się tak tylko dwukrotnie: w 2023 i 2022 roku i wtedy były to ostrzeżenia tajfunami i monsunowymi ulewami.