Przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej głos zabrał Donald Tusk. Premier mówił m.in. o zagrożeniu ze Wschodu i projekcie "ściany dronowej", który zwiększy bezpieczeństwo Polski, UE i NATO.

Ze strony dziennikarzy padło pytanie o ocenę stanowiska przywódcy Węgier. - Prawdziwe pytanie o Viktora Orbana i o wojnę brzmi: "Kto w tej wojnie jest po czyjej stronie?" - mówił szef polskiego rządu, wskazując na niejednoznaczne ruchy Budapesztu wobec Moskwy.

Chwilę później obok polskiego premiera przeszedł sam Orban. - Chcą, żebyśmy zrobili sobie zdjęcie - powiedział do swojego węgierskiego odpowiednika Tusk, który następnie zażartował, że "mamy do czynienia z prowokacją".

Viktor Orban mówił o Rosji. Wskazał, co jest największym zagrożeniem dla UE

Politycy w przyjaznym geście uścisnęli sobie dłonie, a Viktor Orban wykorzystał sytuację i odpowiedział na pytanie dotyczące Rosji. - Kto jest głównym zagrożeniem? - dociekał dziennikarz.

- Więcej wydajemy na cele wojskowe niż Rosja, po co się obawiać? Jesteśmy mocniejsi od Rosji - zaznaczył premier Węgier. - Bardzo lubię, jak używa moich argumentów - wtrącił Tusk. Po chwili Orban dodał, ze realnym zagrożeniem dla UE jest stagnacja gospodarcza.

Przed drugim dniem szczytu w Kopenhadze w mediach społecznościowych pojawił się nowy wpis Orbana. "Kopenhaga, drugi dzień. Sytuacja jest poważna. Na stole leżą propozycje jawnie prowojenne. Chcą przekazać Ukrainie fundusze UE. Próbują przyspieszyć akcesję Ukrainy za pomocą wszelkich prawnych sztuczek. Chcą sfinansować dostawy broni" - napisał i zapewnił, że "będzie stanowczo bronił stanowiska Węgier".

