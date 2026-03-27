W skrócie Dwie łodzie pod polską banderą z pomocą humanitarną dla Kuby, zaginęły na Karaibach po wypłynięciu z Meksyku w piątek dopłynęły na wyspę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie ma informacji, by na pokładzie znajdowali się polscy obywatele.

Meksykańskie władze prowadziły akcję poszukiwawczą. Łodzie miały dotrzeć do Hawany najpóźniej we wtorek lub środę, lecz kontakt z nimi został utracony.

O zaginięciu łodzi żaglowych "Friendship" i "Tigger Moth" poinformowała w oświadczeniu meksykańska marynarka wojenna. Statki z pomocą humanitarną dla Kuby wypłynęły z portu w Isla Mujeres w stanie Quintana Roo 20 marca.

Jak podają meksykańskie media, załogi składały się łącznie z dziewięciu członków. Według informacji zawartych m.in. w serwisie Aristegui i Reporte Indigo, wśród nich mieli być obywatele Polski, Francji, Kuby i Stanów Zjednoczonych.

Kolumbijski dziennik "El Tiempo" podaje, że chodzi o sześciu mężczyzn, dwie kobiety i trzyletnie dziecko.

"Amerykańska straż przybrzeżna otrzymała dzisiaj informację, że oba statki bezpiecznie dotarły na Kubę" - przekazał specjalista ds. kontaktów publicznych Straży Przybrzeżnej Anthony Randisi w komunikacie przekazanym agencji AFP. Później informacja została zdementowana przez porucznik Nicolinę Converso, będącą oficer ds. kontaktów z opinią publiczną. Zaznaczyła, że że poszukiwania nie są przez nich prowadzone.

W rozmowie z Interią rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, zaprzeczył, by na pokładach zaginionych łodzi znajdowali się Polacy. - Wiemy, że obie łodzie płynęły pod polską banderą, jednak nie mamy informacji, żeby na pokładzie byli polscy obywatele - powiedział.

MSZ nie otrzymało też wcześniej żadnego zgłoszenia o planowanej operacji humanitarnej z udziałem polskich łodzi. - Nie jest praktyką, by informować MSZ przy takich akcjach, aczkolwiek powinno być - zaznaczył Maciej Wewiór.

Meksykańskie władze poinformowały, że podjęły kontakt z ośrodkami koordynacji ratownictwa morskiego oraz dyplomatami wszystkich krajów, których obywatele znajdowali się na pokładach łodzi.

Brak kontaktu ze statkami z pomocą humanitarną. Miały dopłynąć do Hawany we wtorek

Rzecznik operacji humanitarnej Nuestra America, w ramach której zorganizowany został rejs, poinformował w rozmowie z agencją Reutera, że obie załogi składały się z doświadczonych żeglarzy, a łodzie zaopatrzone były w systemy bezpieczeństwa i sprzęt sygnalizacyjny.

Choć zgodnie z planem łodzie miały przybyć do Hawany najpóźniej we wtorek lub środę, to nie dopłynęły one w tym terminie i nie było z nimi kontaktu. W związku z tym władze Meksyku zorganizowały akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano m.in. wojskowe samoloty.

Marynarka wojskowa kraju informowała, że korzystała ze wszystkich dostępnych zasobów, by odnaleźć zaginione załogi i zapewnić im bezpieczeństwo. W sprawie głos zabrał także prezydent Kuby, Miguel Diaz-Canel.

"Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją dwóch meksykańskich jachtów, które przewoziły pomoc solidarnościową na Kubę w ramach konwoju Nuestra America. Nasz kraj robi wszystko, co możliwe, aby pomóc w poszukiwaniach i ratowaniu towarzyszy broni" - pisał w poście w serwisie X.

Organizacje humanitarne wspierają Kubę po amerykańskich sankcjach

Wspomniana operacja humanitarna nie jest pierwszą zorganizowaną w ostatnim czasie przez Nuestra America wobec Kuby. Na początku tygodnia na wyspę dotarł statek przewożący 14 ton materiałów mających wspomóc znajdujący się w kryzysie kraj.

"Granma 2.0" dostarczyła panele solarne, mleko modyfikowane dla niemowląt, leki, żywność oraz rowery. Pomoc została oficjalnie doceniona przez kubański rząd.

Od stycznia wolontariusze i organizacje pozarządowe starają się odpowiedzieć na rosnące potrzeby zarządzanej przez komunistów wyspy, która znalazła się w ciężkim kryzysie po nałożeniu na nią embargo na ropę przez Stany Zjednoczone.

