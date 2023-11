Zwrócił także uwagę, że to pierwszy raz w historii ludzkości, gdy " zwiększona aktywność słoneczna może mieć wpływ na naszą zależność od internetu".

Słoneczna "superburza". Naukowcy ostrzegają

Zgodnie ze słowami Beckera miało miejsce już wiele rozbłysków słonecznych. - Rozbłyski pojawiają się, gdy słońce jaśnieje i widzimy promieniowanie, to jest rodzaj płomienia wylotowego. Następny wystrzał to koronalny wyrzut masy (CME) - mówił, dodając, że "możemy zobaczyć błysk, ale potem koronalny wyrzut masy może rozejść się w jakimś przypadkowym kierunku w kosmosie".

Według niego jest możliwe określenie, kiedy faktycznie skieruje się on w stronę Ziemi. - Daje nam to około 18 godzin na ostrzeżenie , może 24 godziny, zanim te cząstki dotrą na Ziemię i zaczną ingerować w ziemskie pole magnetyczne.

Burza słoneczna uderzyła w Ziemię. "Iskry leciały"

- Tego typu zdarzenia miały miejsce już wcześniej - wskazuje Becker, mówiąc o roku 1859, kiedy to ostatnim razem CME dotarł do Ziemi.

Jak przewidzieć burze słoneczne? "To jak z trzęsieniami ziemi"

- Mówimy o czymś, co może naprawdę zniszczyć system na okres kilku tygodni lub miesięcy, jeśli chodzi o czas potrzebny na naprawę całej infrastruktury - stwierdził Becker. - To wszystko mogłoby zostać zniszczone. Mówimy więc o dość poważnej sprawie. I nie chodzi tylko o komunikację. To oczywiście także kwestia zakłóceń gospodarczych - wyjaśnił.