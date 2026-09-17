W skrócie Silne ulewy spowodowały błyskawiczne powodzie w południowej Hiszpanii. Służby interweniowały ponad tysiąc razy.

Jedna osoba nie żyje - ciało mężczyzny znaleziono pół kilometra od samochodu, którym się poruszał.

Najmocniej padało w Walencji oraz okolicznych miejscowościach, gdzie sumy opadów lokalnie przekroczyły 100 litrów wody na metr kwadratowy.

W regionie Murcja w czwartek obowiązuje czerwone ostrzeżenie ze względu na kolejne prognozowane ulewy, a władze apelują o unikanie zagrożonych obszarów.

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Przed skrajnie niebezpiecznymi warunkami w środę wieczorem ostrzegali hiszpańscy meteorolodzy z agencji AEMET. Dla nadmorskiej części prowincji Barcelona w Katalonii ogłoszono czerwony alarm, podkreślając, że zagrożenie jest "wyjątkowe". Najgorsze prognozy się potwierdziły, a miejscami było gorzej niż przewidywali specjaliści.

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Woda porwała kierowcę. Prezydent Katalonii składa kondolencje

Ulewy były bardzo intensywne i kanalizacja w wielu miastach nie była w stanie odprowadzać mas wody. AEMET ostrzegał przed możliwymi opadami w Katalonii na poziomie 90 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny.

W miejscowości Olivella w prowincji Barcelona gwałtowny przybór wody porwał samochód. Jadący nim mężczyzna został porwany przez nurt z wnętrza samochodu. Strażacy odnaleźli jego ciało około 500 metrów od pojazdu.

Jak dotąd to jedyna potwierdzona ofiara śmiertelna nawałnic. Kondolencje rodzinie zmarłego złożył prezydent Katalonii Salvador Illa Roca.

W wielu miejscach południowej Hiszpanii odnotowano powodzie błyskawiczne, które zalewały piwnice domów i przejścia podziemne. Tamtejsi strażacy otrzymali 1080 zgłoszeń, z czego 606 w samym mieście Walencja.

Premier Pedro Sánchez zaapelował do obywateli o stosowanie się do zaleceń służb ratunkowych i pozyskiwanie informacji z oficjalnych źródeł. W serwisach społecznościowych nie brakuje relacji dokumentujących gwałtowny przebieg burz.

Więcej niż ulewa. Spektakularne opady na południu

Jednym z regionów, które najmocniej ucierpiały w wyniku burz była Walencja. W tej prowincji miejscami suma opadów przekroczyła 100 litrów wody na metr kwadratowy. Doszło do tego na trzech stacjach pomiarowych: w l'Eliana (106 litrów), Chiva-Calicanto (102,4) i w Torrent-Calicanto (100,3).

Oprócz tego sumy opadów przekraczające 90 litrów wody na metr kwadratowy zanotowano w Real, Torrent, Vinalesa i Paterna-Parc Tecnològic. Były to opady o "spektakularnej intensywności" - informuje serwis RTVE.

W gminie Torrent w ciągu pół godziny spadło 71 litrów wody, co oznacza "więcej niż ulewne" deszcze - podaje Walenckie Stowarzyszenie Meteorologiczne (AVAMET). Z ulewami mamy do czynienia, kiedy w ciągu minuty pada ponad litr wody na metr kwadratowy. W tym przypadku padało znacznie mocniej.

Miało to poważne konsekwencje. Doszło do wielu podtopień, między innymi w samym mieście Walencja. W serwisie X pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać zalane samochody i strażaków pomagających kierowcom:

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W czwartek rano w Walencji trwa usuwanie skutków zniszczeń. Otwarto już między innymi wszystkie przejścia podziemne, zalane w środę. Tylko w tym mieście służby otrzymały ponad 250 zgłoszeń w związku z załamaniem pogody.

W Barcelonie w środę wieczorem wyłączono z ruchu fragmenty linii metra L4 i L11 z powodu wody wdzierającej się na stację. Utrudnienia utrzymują się w czwartek rano. Przez pewien czas nie kursowały również niektóre autobusy, jednak w czwartek rano kursują one już zgodnie z rozkładem.

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W czwartek pogoda jeszcze się nie uspokoiła. Obecnie najbardziej zagrożony kolejnymi ulewami jest region Murcja. W tamtejszej prowincji Cartagena obowiązuje z tego powodu czerwone ostrzeżenie.

Miejscowe władze zaapelowały do mieszkańców o niezbliżanie się do stref, w których dochodzi do przyborów wody i unikanie przemieszczania się.

Źródło: RTVE, AEMET, AVAMET

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